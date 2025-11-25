HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Trump asegura que logró "enormes avances" para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Solo quedan unos pocos puntos"

Trump sostuvo que está "muy cerca" de un acuerdo que pondría fin a la guerra, resaltando las pérdidas recientes de ambos países como un factor que acelera la necesidad de entendimiento.

Trump añadió que recibirá informes permanentes sobre el progreso de las negociaciones. Foto: AFP.
Trump añadió que recibirá informes permanentes sobre el progreso de las negociaciones. Foto: AFP.

Donald Trump aseguró que en la última semana su equipo logró “enormes avances” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que, según afirmó, “jamás habría comenzado” si él hubiera estado en la Casa Blanca. El presidente destacó que el "Plan de Paz" original de 28 puntos, elaborado por Estados Unidos, fue recientemente ajustado con aportes de ambas partes, dejando “solo unos pocos puntos de desacuerdo” por resolver.

Para acelerar el cierre del acuerdo, Trump anunció que ordenó a su enviado especial, Steve Witkoff, viajar a Moscú para reunirse directamente con el presidente Vladímir Putin. En paralelo, indicó que el secretario del Ejército, Dan Driscoll, sostendrá conversaciones con los representantes ucranianos. Según explicó, ambos encuentros buscan acercar posiciones en los últimos puntos pendientes y permitir que las delegaciones regresen con un marco prácticamente finalizado.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trump añadió que recibirá informes permanentes sobre el progreso de las negociaciones junto al vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de Gabinete Susie Wiles. El mandatario afirmó que espera reunirse “pronto” tanto con Volodímir Zelenski como con Putin, pero únicamente cuando el acuerdo esté totalmente cerrado o en su "fase final".

PUEDES VER: Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

lr.pe

Ucrania realizó cambios redujo a 19 los puntos de la propuesta

Las modificaciones introducidas por Ucrania buscan, según las fuentes consultadas por The Guardian, evitar que el proceso quede estancado en las demandas más duras del Kremlin, que en versiones previas incluían condiciones consideradas inaceptables por Kiev.

Al reducir el plan de 28 a 19 puntos, las delegaciones habrían priorizado los aspectos técnicos y de seguridad, dejando fuera cláusulas que limitaban la soberanía ucraniana. El ajuste también apunta a facilitar una negociación más ágil entre Washington, Moscú y Kiev, en un momento en que las presiones diplomáticas para acelerar un acuerdo crecen tanto en Europa como en Estados Unidos.

No obstante, los temas más delicados siguen pendientes. Tal como indicó el viceministro Sergiy Kyslytsia, cuestiones como las posibles concesiones territoriales o la definición del estatus de las zonas ocupadas solo podrán resolverse a nivel presidencial, en un encuentro que marcaría la fase decisiva del proceso.

La expectativa de una reunión entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca —posiblemente a finales de esta semana— sugiere que ambas partes consideran que el diálogo ha entrado en una etapa crítica, donde los líderes deberán tomar decisiones políticas de alto costo pero determinantes para un eventual acuerdo de paz.

Trump asegura que acuerdo de paz está “muy cerca”

Trump aseguró este martes que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra que ya se prolonga por casi cuatro años. Durante un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, el mandatario afirmó: “Lo lograremos”, al insistir en que las negociaciones han avanzado más de lo esperado.

Agregó que tanto Rusia como Ucrania han sufrido fuertes pérdidas recientes, señalando que “en el último mes, Rusia y Ucrania perdieron 25.000 soldados”, lo que, según él, ha acelerado la necesidad de un entendimiento.

Notas relacionadas
Ucrania realizó cambios en el 'plan de paz' y reduce a 19 puntos la propuesta planteada por Rusia y Estados Unidos

Ucrania realizó cambios en el 'plan de paz' y reduce a 19 puntos la propuesta planteada por Rusia y Estados Unidos

LEER MÁS
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

LEER MÁS
Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

LEER MÁS
Azruddin Mohamed, el 'Donald Trump de Guyana', denuncia que el Parlamento le impide ser jefe de la oposición

Azruddin Mohamed, el 'Donald Trump de Guyana', denuncia que el Parlamento le impide ser jefe de la oposición

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025