Donald Trump aseguró que en la última semana su equipo logró “enormes avances” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que, según afirmó, “jamás habría comenzado” si él hubiera estado en la Casa Blanca. El presidente destacó que el "Plan de Paz" original de 28 puntos, elaborado por Estados Unidos, fue recientemente ajustado con aportes de ambas partes, dejando “solo unos pocos puntos de desacuerdo” por resolver.

Para acelerar el cierre del acuerdo, Trump anunció que ordenó a su enviado especial, Steve Witkoff, viajar a Moscú para reunirse directamente con el presidente Vladímir Putin. En paralelo, indicó que el secretario del Ejército, Dan Driscoll, sostendrá conversaciones con los representantes ucranianos. Según explicó, ambos encuentros buscan acercar posiciones en los últimos puntos pendientes y permitir que las delegaciones regresen con un marco prácticamente finalizado.

Trump añadió que recibirá informes permanentes sobre el progreso de las negociaciones junto al vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de Gabinete Susie Wiles. El mandatario afirmó que espera reunirse “pronto” tanto con Volodímir Zelenski como con Putin, pero únicamente cuando el acuerdo esté totalmente cerrado o en su "fase final".

Ucrania realizó cambios redujo a 19 los puntos de la propuesta

Las modificaciones introducidas por Ucrania buscan, según las fuentes consultadas por The Guardian, evitar que el proceso quede estancado en las demandas más duras del Kremlin, que en versiones previas incluían condiciones consideradas inaceptables por Kiev.

Al reducir el plan de 28 a 19 puntos, las delegaciones habrían priorizado los aspectos técnicos y de seguridad, dejando fuera cláusulas que limitaban la soberanía ucraniana. El ajuste también apunta a facilitar una negociación más ágil entre Washington, Moscú y Kiev, en un momento en que las presiones diplomáticas para acelerar un acuerdo crecen tanto en Europa como en Estados Unidos.

No obstante, los temas más delicados siguen pendientes. Tal como indicó el viceministro Sergiy Kyslytsia, cuestiones como las posibles concesiones territoriales o la definición del estatus de las zonas ocupadas solo podrán resolverse a nivel presidencial, en un encuentro que marcaría la fase decisiva del proceso.

La expectativa de una reunión entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca —posiblemente a finales de esta semana— sugiere que ambas partes consideran que el diálogo ha entrado en una etapa crítica, donde los líderes deberán tomar decisiones políticas de alto costo pero determinantes para un eventual acuerdo de paz.

Trump asegura que acuerdo de paz está “muy cerca”

Trump aseguró este martes que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra que ya se prolonga por casi cuatro años. Durante un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, el mandatario afirmó: “Lo lograremos”, al insistir en que las negociaciones han avanzado más de lo esperado.

Agregó que tanto Rusia como Ucrania han sufrido fuertes pérdidas recientes, señalando que “en el último mes, Rusia y Ucrania perdieron 25.000 soldados”, lo que, según él, ha acelerado la necesidad de un entendimiento.