HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Hombre en Italia se disfrazó de su mamá fallecida para cobrar su pensión y ocultó el cadáver en casa

La policía descubrió el fraude al notar el vello en el disfraz. El cadáver de Graziella Dall’Oglio, fallecida en 2022, fue encontrado en su vivienda en Mantua, Italia.

Los hechos tuvieron lugar el 11 de noviembre en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua. Foto: Tgr Lombardia.
Los hechos tuvieron lugar el 11 de noviembre en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua. Foto: Tgr Lombardia.

Un hombre italiano de 57 años fue detenido luego de presentarse disfrazado de su madre fallecida para intentar renovar su carné de identidad y seguir cobrando su pensión. El sujeto utilizó peluca, maquillaje y uñas pintadas para hacerse pasar por la mujer, cuyo cadáver momificado llevaba oculto en su vivienda. Las autoridades comenzaron a sospechar al notar el vello oscuro en la nuca, las manos y la barbilla de la supuesta anciana que acudió al trámite, lo que llevó a su inmediata identificación y arresto.

Según confirmó a CNN un vocero de la comisaría de Mantua, el detenido es hijo de Graziella Dall’Oglio, una mujer de 82 años que murió en 2022 en Borgo Virgilio, localidad cercana a la ciudad de Mantua. La policía sostiene que el hombre, un exenfermero actualmente desempleado, nunca reportó la muerte de su madre y habría continuado cobrando la pensión de la mujer.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rescatan en Colombia a 17 menores de edad que estaban bajo el poder de la secta judía ortodoxa, Lev Tahor

lr.pe

¿Cómo fue descubierto el hombre en Italia?

Los hechos tuvieron lugar el 11 de noviembre en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, aunque recién ahora fueron difundidos por la prensa italiana. Ese día, el hombre se presentó en el ayuntamiento disfrazado de su madre fallecida, utilizando maquillaje, uñas pintadas, pendientes y un collar de perlas. Se identificó como Graziella Dall’Oglio y pidió renovar su carné de identidad para continuar recibiendo la pensión.

Los funcionarios municipales sospecharon de inmediato y alertaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, verificaron que no solo se trataba de un hombre, sino del propio hijo de la mujer a la que decía representar. Tras identificarlo, la policía se trasladó a su domicilio, donde encontró el cadáver de Dall’Oglio, fallecida a los 82 años y ocultada durante al menos tres años, presuntamente con el fin de mantener activa la estafa.

Según Il Corriere della Sera, el detenido incluso llegó a tomarse una fotografía oficial disfrazado de su madre para intentar validar la renovación del documento. El diario detalló que, gracias a la pensión y a una cartera de propiedades compuesta por tres viviendas, el hombre habría obtenido cerca de 61.000 dólares anuales durante todo este tiempo.

Notas relacionadas
Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Activistas tiñen de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar inacción climática en plena COP30

Activistas tiñen de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar inacción climática en plena COP30

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Venezuela amenaza a Iberia, Avianca y otras aerolíneas con retirar sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país

Venezuela amenaza a Iberia, Avianca y otras aerolíneas con retirar sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país

LEER MÁS
Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

LEER MÁS
¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

LEER MÁS
El país de América Latina donde necesitas más de 5 sueldos al año para comprar un auto: el más caro del mundo junto a Turquía

El país de América Latina donde necesitas más de 5 sueldos al año para comprar un auto: el más caro del mundo junto a Turquía

LEER MÁS
Emmanuel Macron anunciaría servicio militar voluntario en Francia ante temor creciente a Rusia

Emmanuel Macron anunciaría servicio militar voluntario en Francia ante temor creciente a Rusia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025