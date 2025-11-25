Los hechos tuvieron lugar el 11 de noviembre en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua. Foto: Tgr Lombardia.

Un hombre italiano de 57 años fue detenido luego de presentarse disfrazado de su madre fallecida para intentar renovar su carné de identidad y seguir cobrando su pensión. El sujeto utilizó peluca, maquillaje y uñas pintadas para hacerse pasar por la mujer, cuyo cadáver momificado llevaba oculto en su vivienda. Las autoridades comenzaron a sospechar al notar el vello oscuro en la nuca, las manos y la barbilla de la supuesta anciana que acudió al trámite, lo que llevó a su inmediata identificación y arresto.

Según confirmó a CNN un vocero de la comisaría de Mantua, el detenido es hijo de Graziella Dall’Oglio, una mujer de 82 años que murió en 2022 en Borgo Virgilio, localidad cercana a la ciudad de Mantua. La policía sostiene que el hombre, un exenfermero actualmente desempleado, nunca reportó la muerte de su madre y habría continuado cobrando la pensión de la mujer.

¿Cómo fue descubierto el hombre en Italia?

Los hechos tuvieron lugar el 11 de noviembre en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, aunque recién ahora fueron difundidos por la prensa italiana. Ese día, el hombre se presentó en el ayuntamiento disfrazado de su madre fallecida, utilizando maquillaje, uñas pintadas, pendientes y un collar de perlas. Se identificó como Graziella Dall’Oglio y pidió renovar su carné de identidad para continuar recibiendo la pensión.

Los funcionarios municipales sospecharon de inmediato y alertaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, verificaron que no solo se trataba de un hombre, sino del propio hijo de la mujer a la que decía representar. Tras identificarlo, la policía se trasladó a su domicilio, donde encontró el cadáver de Dall’Oglio, fallecida a los 82 años y ocultada durante al menos tres años, presuntamente con el fin de mantener activa la estafa.

Según Il Corriere della Sera, el detenido incluso llegó a tomarse una fotografía oficial disfrazado de su madre para intentar validar la renovación del documento. El diario detalló que, gracias a la pensión y a una cartera de propiedades compuesta por tres viviendas, el hombre habría obtenido cerca de 61.000 dólares anuales durante todo este tiempo.