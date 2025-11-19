HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Papa León XIV critica a Donald Trump por trato extremadamente irrespetuoso a inmigrantes: "Hay que tratar a las personas con humanidad"

El pontífice criticó las políticas migratorias de Donald Trump y condenó el trato 'irrespetuoso' que están recibiendo los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

El Papa también aprovechó para hablar sobre la situación en Nigeria.
El Papa también aprovechó para hablar sobre la situación en Nigeria.

El Papa León XIV volvió a criticar las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y condenó el trato "extremadamente irrespetuoso" que reciben los inmigrantes en Estados Unidos.

"Tenemos que buscar formas de tratar a las personas con humanidad", declaró el pontífice a los periodistas frente a su residencia secundaria cerca de Roma.

León XIV se ha vuelto crítico de las políticas de Trump

Aunque León XIV reconoció que los países tienen derecho a decidir quién, cómo y cuándo ingresa, señaló que muchas personas que "vivían una buena vida, desde hacía 10, 15 o 20 años", fueron tratadas de una manera extremadamente irrespetuosa.

El líder de la Iglesia Católica pidió al pueblo estadounidense que escuche a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que la semana pasada emitió una inusual declaración en la que instó a poner fin al "clima de miedo".

El pontífice nacido en Estados Unidos, elegido en mayo de 2025 como sucesor del Papa Francisco, se ha convertido en un crítico férreo de las políticas de la administración de Donald Trump.

También habló sobre la situación en Nigeria

El Sumo Pontífice también habló sobre la situación de Nigeria, que está en conversaciones con Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente por el asesinato de cristianos a manos de yihadistas.

Nigeria, con 230 millones de habitantes, está dividida aproximadamente en partes iguales entre un sur predominantemente cristiano y un norte de mayoría musulmana.

Este país africano se ha vuelto escenario de conflictos, entre ellos insurgencias yihadistas que matan tanto a cristianos como a musulmanes, a menudo de forma indiscriminada.

El Papa dijo que en ciertas zonas de Nigeria sin duda existe peligro para los cristianos, pero también para toda la población. "Se ha masacrado tanto a cristianos como a musulmanes", comentó.

"Hay una cuestión de terrorismo. Hay una cuestión que tiene mucho que ver con la economía, por así decirlo, y con el control de las tierras que poseen", añadió el religioso.

