Mundo

Papa León XIV insta a la iglesia italiana a reforzar la lucha contra la pederastia

El papa León XIV pidió a la Iglesia italiana construir una "cultura de prevención" frente al abuso sexual infantil, en medio de fuertes críticas por su falta de acción.

El papa León XIV animó a los obispos a proseguir su compromiso a favor de la protección de los menores.
El papa León XIV animó a los obispos a proseguir su compromiso a favor de la protección de los menores. | Foto: AFP

El papa León XIV invitó a la iglesia italiana, criticada por su escasa actuación contra la pederastia, a desarrollar una "cultura de prevención" frente al abuso sexual contra menores.

"Quisiera recomendar una atención particular a los más pequeños y a los más vulnerables, para que pueda desarrollarse una cultura de prevención de todas las formas de abuso", declaró el Pontífice ante la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

PUEDES VER: Papa León XIV critica a Donald Trump por trato extremadamente irrespetuoso a inmigrantes: "Hay que tratar a las personas con humanidad"

León XIV no hizo referencia directa al informe de la Comisión Vaticana para la Protección de los Menores, que en octubre señaló a la iglesia italiana por su "considerable resistencia cultural a la lucha contra los abusos".

A diferencia de otros países que emprendieron investigaciones sobre los escándalos de pederastia cometidos por clérigos, Italia (país de mayoría católica donde la Iglesia sigue siendo muy influyente) no llevó a cabo un trabajo similar a nivel nacional.

Sin aludir a las críticas, el papa agradeció a los obispos y los animó a proseguir su compromiso a favor de la protección de los menores y de los adultos vulnerables.

La principal asociación de víctimas en Italia, Rete l’Abuso, que expresó su decepción y lamentó que el jefe de la Iglesia católica no promoviera una política de "tolerancia cero".

"En Italia no hay nada que celebrar, y ellos (el Vaticano) lo saben perfectamente", declaró a AFP su presidente, Francesco Zanardi.

En un informe publicado en octubre, Rete l’Abuso estimaba en 1106 el número de sacerdotes en Italia que habían cometido abusos sexuales desde el año 2000, con cerca de 4.400 víctimas.

Según la asociación la iglesia se limita a trasladar a los sacerdotes sospechosos a otra diócesis.

