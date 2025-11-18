HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Papa León XIV vendría al Perú y visitaría a otros países de América Latina: "El año que viene programaremos algo"

En una declaración que despierta expectativas en la región, Papa León XIV expresó su disposición a viajar al Perú y a otros países de América Latina como Argentina y Uruguay.

El papa León XIV podría viajar a Perú. Foto: difusión
El papa León XIV podría viajar a Perú. Foto: difusión | AFP | Filippo Monteforte

El Papa León XIV expresó su intención de visitar el Perú como parte de una eventual gira por América Latina. Durante una conversación con periodistas a su salida del Vaticano, el pontífice señaló que mantiene la disposición de viajar a la región y que espera que las condiciones políticas y logísticas lo permitan.

"(¿Cuándo regresará a su Perú?) Durante el año de jubileo vamos adelante, cada día hay actividades, ya vamos a programar el próximo año poco a poco. (¿Le gustaría volver a América Latina?) Por supuesto. Me gustaría ir a todos los lugares, yo encantado de viajar, el problema es programar todos los compromisos, pero sí a Fátima, Guadalupe, México, Uruguay, Argentina pendientes, ir a Perú por supuesto", señaló.

BUTTERS: "UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA" | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Papa León XIV expresó una oración por las 37 víctimas que fallecieron en un accidente de tránsito en Arequipa: "muy a menudo por comportamientos irresponsables"

Noticia en desarrollo...

Papa León XIV expresó una oración por las 37 víctimas que fallecieron en un accidente de tránsito en Arequipa: "muy a menudo por comportamientos irresponsables"

Papa León XIV se reunirá con activista transgénero durante el almuerzo por el Jubileo de los Pobres

Develan monumental estatua del papa León XIV en Chiclayo: ceremonia congregó a miles de fieles

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Embargan inmueble valorizado en S/200 mil a suspendida congresista Cordero Jon Tay: será garantía por reparación civil

