Papa León XIV vendría al Perú y visitaría a otros países de América Latina: "El año que viene programaremos algo"
En una declaración que despierta expectativas en la región, Papa León XIV expresó su disposición a viajar al Perú y a otros países de América Latina como Argentina y Uruguay.
El Papa León XIV expresó su intención de visitar el Perú como parte de una eventual gira por América Latina. Durante una conversación con periodistas a su salida del Vaticano, el pontífice señaló que mantiene la disposición de viajar a la región y que espera que las condiciones políticas y logísticas lo permitan.
"(¿Cuándo regresará a su Perú?) Durante el año de jubileo vamos adelante, cada día hay actividades, ya vamos a programar el próximo año poco a poco. (¿Le gustaría volver a América Latina?) Por supuesto. Me gustaría ir a todos los lugares, yo encantado de viajar, el problema es programar todos los compromisos, pero sí a Fátima, Guadalupe, México, Uruguay, Argentina pendientes, ir a Perú por supuesto", señaló.
Noticia en desarrollo...