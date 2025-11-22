HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. exige la disolución del negocio publicitario de Google en juicio antimonopolio

Este es el segundo intento del gobierno de Estados Unidos por regular a Google este año, luego de que en septiembre un juez rechazara una demanda que buscaba obligar a la compañía a vender Chrome.

Google es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.
Google es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. | Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos pidió a un juez federal ordenar la disolución del negocio de publicidad digital de Google, al argumentar que no se puede confiar en las promesas del gigante tecnológico de modificar sus prácticas.

Los abogados del gobierno expusieron su caso durante los alegatos finales de una demanda centrada en la tecnología publicitaria de Google, es decir, el conjunto de herramientas que los editores utilizan para vender anuncios y los anunciantes para comprarlos.

PUEDES VER: Google planea reactivar una planta nuclear en EE.UU. para impulsar su inteligencia artificial

Esta es la segunda gran prueba antimonopolio de Google este año. En septiembre un juez rechazó una demanda similar del Departamento de Justicia que pedía que Google venda su navegador de búsqueda Chrome, en un caso antimonopolio.

Estos casos hacen parte de un esfuerzo conjunto del gobierno de Estados Unidos para limitar la posición dominante de las grandes empresas tecnológicas incluyendo a Apple, Amazon y Meta.

Los resultados han sido dispares hasta ahora: otro juez falló contra el gobierno en una demanda contra el gigante de redes sociales Meta a principio de esta semana.

En un escrito presentado antes de la audiencia, el Departamento de Justicia y varios estados de Estados Unidos acusaron a Google de adquirir ilegalmente monopolios en dos mercados interconectados de tecnología publicitaria.

PUEDES VER: OpenAI, creadores de ChatGPT, presentan su nuevo navegador 'Atlas' para competir con Google Chrome

El gobierno dice que Google controla simultáneamente múltiples aspectos del mercado de la publicidad digital.

"Estamos aquí para solucionar el problema. Argumentaremos que la mejor solución es desmantelar el monopolio de Google, lo que creará un nuevo competidor", dijo la fiscal general adjunta Gail Slater en X.

Google consideró que la demanda es una extralimitación que perjudicaría a editores, anunciantes y consumidores.

La compañía argumenta que sus herramientas publicitarias integradas ofrecen eficiencia e innovación, y que dividir el servicio sería técnicamente inviable. Se espera un fallo final en los próximos meses.

