Google planea reactivar una planta nuclear en EE.UU. para impulsar su inteligencia artificial

Google es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. | Foto: AFP

La compañía Google anunció un plan para reactivar una planta nuclear en el estado de Iowa, Estados Unidos, con el propósito de suministrar energía a su creciente infraestructura de inteligencia artificial (IA).

A través de un comunicado, Google y la empresa eléctrica NextEra Energy confirmaron que la planta nuclear "Duane Arnold Energy Center", cerrada en 2020, volverá a estar operativa em 2029.

Planta sumunistrará energía a infraestructura de nube e IA de Google

Según ambas compañías, la reactivación de la planta nuclear tiene como objetivo suministrar energía a la creciente infraestructura de nube e inteligencia artificial (IA) de Google en Iowa.

Google firmó un acuerdo de 25 años para comprar energía de la instalación una vez que la planta sea reactivada.

La instalación será propiedad 100% de NextEra Energy, que llegó a un acuerdo con los propietarios minoritarios para adquirir la participación en la planta.

El acuerdo entre Google y NextEra Energy subraya la última colaboración entre gigantes tecnológicos y compañías de la industria eléctrica.

La IA se ha convertido en una importante fuente de demanda energética. En abril, la Agencia Internacional de Energía proyectó que el consumo de electricidad por parte de los centros de datos se duplicará para 2030.