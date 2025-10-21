OpenAI, creadores de ChatGPT, presentan su nuevo navegador 'Atlas' para competir con Google Chrome

Por el momento, Atlas no está disponible en Windows, aunque eso podria cambiar pronto. | Foto: OpenAI

Por el momento, Atlas no está disponible en Windows, aunque eso podria cambiar pronto. | Foto: OpenAI

La compañía estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció el lanzamiento de su nuevo navegador Atlas, que aprovecha su modelo de inteligencia artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome.

"Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT", declaró Sam Altman, director ejecutivo de Open AI, durante una presentación transmitida en directo.

PUEDES VER: OpenAI promete reforzar los derechos de autor en los videos creados con Sora 2 tras fuertes críticas

Atlas está disponible (por el momento) solo en macOS

Este navegador, disponible para el sistema operativo macOS de Apple, integra ChatGPT en una barra lateral, lo que permite a la IA generativa escanear la página web consultada y proporcionar ayuda contextual, sin tener que copiar y pegar entre pestañas.

'Atlas' también ofrece la posibilidad de dejar que la inteligencia artificial (IA) se encargue de la navegación, controle el cursor y realice acciones concretas como reservar un vuelo, rellenar un formulario o editar un documento.

La mayoría de estas funciones son similares a las que se están instalando en navegadores de la competencia, como Microsoft Edge o Comet Browser, desarrollado por Perplexity, una startup de inteligencia artificial.

Pero en este caso se implementan en torno a ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial generativa más usado del mundo, con 800 millones de usuarios semanales, según revela OpenAI.

PUEDES VER: OpenAI es denunciada en Alemania por reproducir canciones con ChatGPT sin autorización de autores

Acciones de Google bajaron tras anuncio de Atlas

La compañía fundada por Sam Altman ha intensificado su competencia con Google, que respondió rápidamente con la incorporación de más funciones de inteligencia artificial (IA) en sus búsquedas y en toda su plataforma.

Como muestra de las altas expectativas y de lo que está en juego, la difusión de un video de OpenAI que exhibía las pestañas de su nuevo navegador provocó una caída superior al 3% en las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google.

En septiembre, Alphabet obtuvo una victoria crucial al conseguir que la justicia de Estados Unidos no la obligara a vender Google Chrome, como reclamaba el gobierno en nombre de la lucha antimonopolio.