Donald Trump anuncia acuerdo para reducir precio de medicamentos contra la obesidad en EE.UU.

Donald Trump afirma que acuerdo salvará vidas y mejorará la salud de millones de estadounidenses. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció acuerdos con las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir el precio de los medicamentos más populares para bajar de peso, a cambio de ventajas arancelarias y otros beneficios.

"Ambas compañías farmacéuticas acordaron ofrecer su medicamento para la pérdida de peso GLP-1 más popular con descuentos drásticos", dijo Donald Trump a los periodistas desde la Casa Blanca.

"Acuerdo salvará vida y mejorará salud de millones", dice Trump

"Es un triunfo para los pacientes estadounidenses que salvará vidas y mejorará la salud de millones y millones de estadounidenses", agregó el mandatario republicano.

Dentro de la nueva generación de medicamentos supresores del apetito que utilizan la molécula GLP-1 se encuentran marcas muy conocidas como Ozempic, Wegovy y Mounjaro.

En la actualidad, el precio de tratamiento con estos medicamentos en Estados Unidos puede llegar a superar ampliamente los mil dólares mensuales.

Este acuerdo promovido por Donald Trump reducirá los costos de las dosis orales iniciales de GLP-1 a alrededor de 150 dólares mensuales para ciertos grupos de personas.

Tratamiento contra la obesidad ya no costará US$ 1000 mensuales

Este precio se aplicará a quienes están en Medicare (el programa sanitario para jubilados), el programa de seguridad social Medicaid, o a través del sitio web TrumpRx, una plataforma recientemente inaugurada para los consumidores.

A partir de mediados del 2026, la cobertura de Medicare y Medicaid se extenderá a los medicamentos inyectables, que pasarán a costar 245 dólares mensuales para quienes cumplan con ciertos criterios médicos.

El copago de Medicare para los beneficiarios elegibles será de 50 dólares. El punto de partida para cada programa de Medicaid dependerá de la participación de cada estado.

"Estos precios bajos permitirán que Medicare cubra Wegovy y Zepbound para pacientes con obesidad y comorbilidades relacionadas, por primera vez", dijo la Casa Blanca.

Bajar precios o enfrentar sanciones

Donald Trump ha hecho de los esfuerzos para reducir el precio de los medicamentos para pérdida de peso, uno de los puntos centrales de su segundo mandato.

Meses atrás, envió cartas a 17 farmacéuticas pidiéndoles que bajaran los precios o enfrentarían sanciones, una medida destinada a aliviar a los estadounidenses de costos de medicamentos mucho más altos que en otras partes del mundo.

A cambio de este acuerdo, las compañías obtienen un tratamiento beneficioso en temas arancelarios y acceso a beneficiarios que de otro modo no estarían cubiertos por Medicare a causa de sus problemas de obesidad.

El mandatario también invitó a las empresas farmacéuticas a invertir en Estados Unidos o enfrentar aranceles de hasta el 100% para sus medicamentos estrella.

40% de adultos en EE.UU. sufriría de obesidad

En octubre, Donald Trump presentó otros acuerdos históricos con Pfizer y AstraZeneca para reducir los costos de los medicamentos a cambio de alivio arancelario. Su gobierno acordó un período de gracia de aranceles de tres años para ambas compañías.

Scott Kahan, director del Centro Nacional para el Peso y el Bienestar, dijo que el anuncio tiene el potencial de ser muy valioso. Sin embargo, el precio final para los consumidores una vez integrado compañías de seguro sigue siendo aún incierto.

La prevalencia de la obesidad entre los adultos estadounidenses se estima en un 40%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.