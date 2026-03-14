Alianza Lima rescató un empate ante Deportivo Garcilaso en el Cusco

Son pocos los equipos que llegarán hasta la altura del Cusco y sumarán punto alguno. Ayer Alianza Lima hizo un buen negocio e igualó ante Deportivo Garcilaso (1-1). Incluso con un poco más de suerte pudo haberse traído la victoria, pero por lo mostrado, el empate es un justo premio para ambos.

Durante la primera mitad el elenco celeste tuvo sus chances, siendo la más clara un remate al palo de Agustín Graneros, pero en la siguiente acción Paolo Guerrero estuvo a punto de ‘cerrar’ el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El “Depredador” ganó un balón en el medio campo y desde unos 45 metros vio a Patrick Zubzuck salido y sacó un remate que lo colgó, pero el juez Daniel Ureta estaba cerca de la jugada y cobró una falta previa del ‘34’ sobre Orlando Núñez.

Sobre la media hora de juego el elenco local se quedó con 10 hombres por expulsión de Erick Canales tras una falta sobre Eryc Castillo. Aun así, el “Pedacito de Cielo” siguió atacando e incluso a Kevin Sandoval marcó, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

Para el segundo tiempo el “Garci” se acercó un poco más hasta que llegaría la apertura con una jugada de Beto Da Silva por derecha para habilitar a Aldair Salazar (61’), quien metió un derechazo para vencer la resistencia de Alejandro Duarte.

Los íntimos buscaron la igualdad y Pablo Guede metió algunos cambios en ofensiva con Fernando Gaibor, Luis Ramos y Gaspar Gentile. Hasta que una buena jugada de Jairo Concha encontró por izquierda a Christian Carbajal, para meter un centro a ras muy ‘venenoso’ al área. Ahí estaba el pie de Agustín Gómez (81’), quien la metió en propia puerta.

Pese a los intentos, la igualdad no se movió, por lo que Alianza Lima regresa invicto y con un punto que lo mantiene en la parte alta del Apertura con 17 puntos, misma cantidad que Los Chankas, líderes solo por diferencia de gol.