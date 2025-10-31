El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió este viernes en Kuala Lumpur con su homólogo chino, Dong Jun, para abordar la situación en torno a Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera parte de su territorio. Hegseth expresó la preocupación de Washington por las actividades militares chinas alrededor del Estrecho de Taiwán y reafirmó el compromiso estadounidense con la estabilidad del Indo‑Pacífico.

La reunión ocurrió en el marco del foro de Defensa de la ASEAN, que reúne a los principales ministros de Defensa del sudeste asiático y sus socios internacionales. Entre los participantes se encuentran también Richard Marles, de Australia; Rajnath Singh, de India; y Oleg Saveliev, viceministro de Defensa ruso. El presidente taiwanés, William Lai, rechazó las reclamaciones de Pekín y reafirmó la oposición de la isla a la unificación forzada y a la fórmula “un país, dos sistemas”.

¿Qué advertencias hizo Pete Hegseth a China sobre Taiwán durante su reunión en Malasia?

Hegseth calificó el encuentro con Dong Jun como “constructivo y positivo” y destacó la necesidad de mantener un equilibrio de poder en la región. Subrayó que Estados Unidos continuará defendiendo sus intereses y asegurando que cuenta con la capacidad para actuar ante cualquier amenaza que comprometa la estabilidad del Indo‑Pacífico.

Además, enfatizó que Washington no busca el conflicto, pero observa de cerca las actividades de China alrededor de Taiwán, que podrían alterar la paz regional. El secretario de Guerra también reafirmó el apoyo estadounidense a la isla y sus aliados, reforzando la postura de Estados Unidos frente a posibles agresiones chinas.

¿Cuál es la postura oficial de China sobre la “reunificación” con Taiwán según el artículo?

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, afirmó que la “reunificación” entre China y Taiwán es una “tendencia histórica irreversible” y pidió a Estados Unidos adoptar una postura clara en contra de la independencia de la isla. Destacó que, aunque China mantiene su compromiso con el desarrollo pacífico, defenderá con firmeza sus intereses de seguridad nacional.

Dong Jun insistió en que el uso de la fuerza sigue siendo una opción que China no descarta para lograr la reunificación si lo considera necesario. Su mensaje refleja la postura oficial de Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio y rechaza cualquier intento de secesión o independencia de la isla.