HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

EE.UU. advierte a China que defenderá con firmeza los intereses de Taiwán y sus aliados del Indo‑Pacífico

Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, se reunió con su homólogo chino en Malasia y reafirmó la postura de Washington sobre la isla.

Hegseth y Dong Jun se reunieron en Malasia para tratar la situación de Taiwán. Foto: AFP
Hegseth y Dong Jun se reunieron en Malasia para tratar la situación de Taiwán. Foto: AFP

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió este viernes en Kuala Lumpur con su homólogo chino, Dong Jun, para abordar la situación en torno a Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera parte de su territorio. Hegseth expresó la preocupación de Washington por las actividades militares chinas alrededor del Estrecho de Taiwán y reafirmó el compromiso estadounidense con la estabilidad del Indo‑Pacífico.

La reunión ocurrió en el marco del foro de Defensa de la ASEAN, que reúne a los principales ministros de Defensa del sudeste asiático y sus socios internacionales. Entre los participantes se encuentran también Richard Marles, de Australia; Rajnath Singh, de India; y Oleg Saveliev, viceministro de Defensa ruso. El presidente taiwanés, William Lai, rechazó las reclamaciones de Pekín y reafirmó la oposición de la isla a la unificación forzada y a la fórmula “un país, dos sistemas”.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: FBI aseguró haber frustrado un posible "ataque terrorista" en Michigan durante celebraciones por Halloween en EE. UU.

lr.pe

¿Qué advertencias hizo Pete Hegseth a China sobre Taiwán durante su reunión en Malasia?

Hegseth calificó el encuentro con Dong Jun como “constructivo y positivo” y destacó la necesidad de mantener un equilibrio de poder en la región. Subrayó que Estados Unidos continuará defendiendo sus intereses y asegurando que cuenta con la capacidad para actuar ante cualquier amenaza que comprometa la estabilidad del Indo‑Pacífico.

Además, enfatizó que Washington no busca el conflicto, pero observa de cerca las actividades de China alrededor de Taiwán, que podrían alterar la paz regional. El secretario de Guerra también reafirmó el apoyo estadounidense a la isla y sus aliados, reforzando la postura de Estados Unidos frente a posibles agresiones chinas.

PUEDES VER: The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

lr.pe

¿Cuál es la postura oficial de China sobre la “reunificación” con Taiwán según el artículo?

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, afirmó que la “reunificación” entre China y Taiwán es una “tendencia histórica irreversible” y pidió a Estados Unidos adoptar una postura clara en contra de la independencia de la isla. Destacó que, aunque China mantiene su compromiso con el desarrollo pacífico, defenderá con firmeza sus intereses de seguridad nacional.

Dong Jun insistió en que el uso de la fuerza sigue siendo una opción que China no descarta para lograr la reunificación si lo considera necesario. Su mensaje refleja la postura oficial de Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio y rechaza cualquier intento de secesión o independencia de la isla.

Notas relacionadas
The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacará instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacará instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

LEER MÁS
ONU acusa a Estados Unidos realizar "ejecuciones extrajudiciales" y "violar el derecho internacional" en el Caribe y Pacífico

ONU acusa a Estados Unidos realizar "ejecuciones extrajudiciales" y "violar el derecho internacional" en el Caribe y Pacífico

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Mundo

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Brasil lanza operativo para desarticular millonario esquema de lavado de dinero del PCC, el mayor cartel del país

Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025