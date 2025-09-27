HOYSuscripcion LR Focus

Este país sudamericano, del que pocos han oído hablar, sorprende al liderar el ranking de inglés en toda Latinoamérica: es el 27 a nivel mundial

Este pequeño país supera a naciones desarrolladas como Suiza, España, Italia y Japón en el dominio del inglés. Es una de las dos naciones sudamericanas con un nivel alto, según el Índice EF EPI 2024, donde obtuvo una calificación de 563.

país sudamericano, del que pocos han oído hablar, sorprende al liderar el ranking de inglés en toda Latinoamérica
país sudamericano, del que pocos han oído hablar, sorprende al liderar el ranking de inglés en toda Latinoamérica | Foto: composición LR/iStock.

Pese a pasar casi inadvertido en el mapa político y mediático de Sudamérica, se ha convertido en un referente inesperado del dominio del inglés en la región. Según el más reciente Índice EF de Dominio del Inglés (EF EPI 2024), este pequeño país encabeza el ranking latinoamericano y se ubica en el puesto 27 a nivel mundial, superando a naciones europeas y asiáticas con mayor proyección internacional.  

PUEDES VER: Solo el 5 % de los peruanos domina el inglés, según un estudio del British Council

lr.pe

¿Cuál es el país de Sudamérica con el mejor nivel de inglés?

Aunque no suele resaltar en concursos internacionales, Surinam destacó con el mayor nivel de inglés en Sudamérica y América Latina, según el índice de Competencia en Inglés (EF EPI, según la sigla original), desarrollado por Education First. Este pequeño territorio, situado en la costa este de la región, al norte de Brasil, obtuvo una posición destacada en el informe, siendo uno de los 22 estados con un nivel del idioma anglosajón alto.

Con una calificación de 563, se posiciona en el lugar 27 a nivel mundial, por delante de naciones más desarrolladas, como Suiza, España, Italia, China y Japón. A diferencia de sus vecinos del continente, que suelen hablar español y portugués, en Surinam el 50% de sus habitantes tiene al neerlandés como lengua materna.

Surinam domina el ránking del inglés en América Latina. Foto: iStock.<br><br>

Surinam domina el ránking del inglés en América Latina. Foto: iStock.

¿Cómo quedó Perú en nivel de inglés?

 De acuerdo con el último reporte del EF EPI 2024, Perú ocupa el puesto 53 de 116 países evaluados, con un puntaje de 519 que lo ubica en la categoría de dominio “medio” del inglés. Sin embargo, pese a que el país ha mostrado avances en comparación con ediciones anteriores, sigue rezagado frente a otras naciones latinoamericanas como Argentina, Bolivia o Costa Rica, que se encuentran en posiciones superiores.  

El informe también detalla diferencias internas significativas. Mientras Lima, Callao, La Libertad, Arequipa y Cusco concentran a la mayor cantidad de personas con competencias altas en inglés, ciudades como Chiclayo, Piura y Huancayo muestran niveles más bajos. Cajamarca, por su parte, muestra el nivel más bajo del país. Asimismo, los adultos de 26 a 30 años lideran el dominio del idioma, y los hombres (524) presentan un puntaje ligeramente superior al de las mujeres (515).  

This image has an empty alt attribute; its file name is 6775d64233031862432cc895.jpg

Perú ocupó el lugar 53 de 116 países. Foto: EF Education First.

Los tres países que mejor dominan el inglés

Países Bajos volvió a situarse en el primer lugar del ranking mundial del Índice EF de Dominio del Inglés. Su sistema educativo bilingüe, la exposición constante a contenidos internacionales y la fuerte presencia de este idioma en los negocios han sido factores clave para mantener ese liderazgo. En segundo y tercer lugar lo ocuparon Noruega y Singapur, que destaca por su política multilingüe y la inclusión obligatoria del inglés en todos los niveles educativos, siendo un referente asiático para el aprendizaje del idioma. La lista de las naciones con un nivel muy alto lo completan:

  • Países Bajos (636)
  • Noruega (610)
  • Singapur (609)
  • Suecia (608)
  • Croacia (607)
  • Portugal (605)
  • Dinamarca (603)
  • Grecia (602)
  • Austria (600).
