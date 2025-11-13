Peruanos fallecen en combate en guerra entre Ucrania y Rusia: familiares piden apoyo a Cancillería para repatriar los restos

En Loreto, la familia de Frank Luis Pinedo Del Campo, de 33 años y exmiembro de la Marina de Guerra del Perú, confirmó su fallecimiento en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Lina Del Campo, madre de Pinedo, conocido por sus seres queridos como Renex, relató que su hijo habría sido alcanzado por un dron explosivo mientras cumplía labores en la zona de guerra, en territorio ruso.

Pinedo, joven pucallpino que creció en Iquitos tras mudarse con su familia, cursó la educación primaria y secundaria en la institución educativa Túpac Amaru y residió en el pasaje Ángel Pastor, en el asentamiento humano Santa María, en San Juan Bautista. Tras servir 13 años en la Marina como Oficial de Mar de Primera, decidió desertar y enlistarse como voluntario para Ucrania.

Su madre contó a La República que él nunca le informó que viajaría a una zona de conflicto; únicamente le mencionó que se trasladaría por trabajo a Europa del Este. “Yo recién me enteré el último viernes, cuando sus promociones de la Marina se fueron a mi casa para darme la noticia”, relató entre lágrimas. El exmiembro de la Marina deja en orfandad a un hijo de 14 años y a su esposa.

Joven peruano viajó para conseguir nuevas oportunidades

Por su parte, la familia Ayachi, en Iquitos, enfrenta su propio calvario. Jair Ayachi Sánchez, de 22 años, también falleció el mismo día. Su padre, Wilian Ayachi Rodríguez, relató que su hijo decidió darse de baja de la Fuerza Aérea del Perú, donde se desempeñaba como especialista en terapia, con la intención de obtener mejores ingresos económicos.

Ayachi creció en condiciones precarias, en una vivienda flotante construida de madera para soportar las inundaciones durante la época de creciente del lago Moronacocha, afluente del río Nanay. Tomó la decisión de viajar, pese a la oposición de su familia, con la esperanza de brindarles mejores oportunidades. “Él quería darnos una mejor vida”, declaró su padre.

Exigen la repatriación de los cuerpos

Según información proporcionada por los familiares de Jair Ayachi, él dejó el Perú junto a Frank Pinedo y otros 23 exmilitares peruanos —varios de ellos loretanos— el pasado 25 de septiembre, con destino a Ucrania, para enrolarse como reclutas extranjeros. Se presume que otros dos ciudadanos, entre ellos José Ávila Tuanama, Jean Cristopher Espino Ramírez y Bacilio Núñez Quispe también habría perdido la vida.

Amigos, familiares, promociones y vecinos de ambos jóvenes expresaron mensajes de tristeza y profundo dolor. En redes sociales, lamentaron que la necesidad económica lleve a ciudadanos peruanos a arriesgar su vida en conflictos ajenos con el propósito de brindar una mejor calidad de vida a sus familias.

Asimismo, han hecho un llamado urgente a la Cancillería peruana y a la comunidad internacional para lograr repatriar los cuerpos de ambos connacionales. "Solo queremos que nos ayuden a traer el cuerpo de mi hijo, aunque sea para verlo por última vez”, señaló entre sollozos el padre de Jair.

Del mismo modo, hizo un pedido especial al gobernador regional de Loreto, Jorge René Chávez, con el fin de que interceda y colabore con los trámites correspondientes. No obstante, hasta el momento, ninguna autoridad peruana ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso.

