Shakira en Lima: crónica de la visita de una estrella del pop

Shakira en el primero de sus tres conciertos de este mes en Lima. | Sebastián Blanco/ La República.

En el escenario, una pantalla como telón de fondo proyecta las etapas de la carrera de la cantante latina más taquillera de la historia. El público canta cada estrofa de las canciones, pero algunos esperan que cambie su setlist y que vaya a finales de los 90 y que “cante las más antiguas”.

Ver a Shakira en vivo es repasar treinta años de música: desde recordarla cantando en los programas de televisión locales cuando promocionaba Pies descalzos, el éxito internacional con el disco ‘¿Dónde están los ladrones?’, su primera producción en inglés Laundry Service hasta Las mujeres ya no lloran, un disco que le da nombre a su gira porque es una suerte de catarsis.

Radiografía de una estrella mundial. Foto: difusión

“Mi vida no ha sido nada fácil estos últimos años, pero es que de las caídas nadie se salva”, dice al público del sábado en el Estadio Nacional y continúa dirigiéndose a las mujeres. “Cada vez que nos caemos, nos levantamos un poquito más fuertes”.

La expectativa por el concierto del sábado empezó en febrero de este año. Shakira confirmaba su regreso a Perú tras 14 años y miles agotaron las entradas para las primeras fechas. Lo que sigue es conocido: la estrella colombiana fue internada y tuvo que posponer su primera presentación.

Shakira empezó a lo grande su nueva gira en Lima. Foto: Sebastián Blanco - La República.

A las 7 de la noche del sábado, las cuadras alrededor del Estadio Nacional están abarrotadas de generaciones de fans y de puntos de venta improvisados con cientos de artículos, desde polos, pelucas y maquillaje. Un vendedor muestra un cuadro como homenaje a la gira y un billete con el rostro de la cantante.

Si transitar por Lima en transporte público o particular ya es un desafío en hora punta, tratándose del concierto de Shakira miles se dirigen al Nacional caminando desde los distritos colindantes. Las puertas del estadio abrieron a las 4 de la tarde y los que acamparon aseguraron estar en primera fila, pero pasadas las 8 de la noche, todavía Campo B y las tribunas no lucen un lleno total. Afuera hay reventa.

Música como defensa

La barranquillera sube al escenario a las 8: 35 de la noche cantando La fuerte. Su setlist tuvo un ligero cambio a comparación al concierto de febrero en Lima, lo cual puede haber sido lo mejor para los que prefieren su música con guitarra eléctrica o sus interpretaciones como baladista. Para los seguidores de los lanzamientos de MTV, cantó Si te vas y, quizá, la parte más alta de la noche fue su interpretación de La pared acompañada de la Orquesta Filarmónica de Lima.

Por la tarde del sábado, la orquesta había compartido un video de los ensayos en el Estadio Nacional. Shakira hizo lo mismo en Colombia con la orquesta de Bogotá y, en Lima, estuvo al tanto de los detalles y, en vivo, mientras cantaba, dio indicaciones sobre el sonido que falló por momentos.

Más allá de estas versiones y su repaso por los primeros éxitos, el repertorio de esta gira es construido como una especie de cierre emocional en la vida de la cantante, quien le dice al público que las canciones, con el tiempo, “tienen otro significado”. Así, presenta Día de enero, como una canción dedicada “a un amigo”, en referencia a su expareja, Antonio de la Rúa.

En el concierto, Shakira canta el tema dedicado a Milán y Sacha Piqué, Acróstico, y baila al lado de un maniquí con Te felicito. Habla de la soltería y no menciona al padre de sus hijos; lo “borra” de la letra de su canción con Carlos Vives, La bicicleta. La cantante proyecta en las pantallas ‘Los 10 mandamientos de las lobas’ y elige cerrar con BZRP Music Sessions #53.

Gracias a esta gira, según un informe de Billboard, es la latina más taquillera. De hecho, ofrece un enorme show a nivel visual, con fuegos artificiales y un concepto de luces para el cual cada asistente recibe una pulsera LED que se sincroniza con el concierto, al igual que lo hizo Coldplay.

La cantante es una estrella mundial de la música pop. Por eso, es verdad que Lady Gaga, Coldplay y Katy Perry ofrecieron en Lima espectáculos aún más ambiciosos (queda esperar el concierto de Dua Lipa). Además, Gaga tuvo un discurso sobre la igualdad; Chris Martin mencionó el COVID-19, el tráfico y la corrupción, y Perry, para referirse a la coyuntura le dijo al público: “ustedes tienen el poder”).

Pero como decía Gabriel García Márquez hace 25 años: “Nada que se diga o no se diga de Shakira podrá ya cambiar su rumbo de artista grande e imparable”. Por lo pronto, con la película Zootopia 2, ella y sus hijos caminan por las alfombras rojas de Hollywood como las nuevas estrellas de Disney.