Mundo

Corea del Norte construye monumento a sus soldados caídos que apoyaron a Rusia en la guerra de Ucrania

El nuevo 'Museo Conmemorativo de las Hazañas Militares', que se erigirá en Pyongyang, será un santuario para honrar a los soldados norcoreanos que lucharon en la guerra.

Se estima que unos 600 soldados norcoreanos murieron apoyando a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Se estima que unos 600 soldados norcoreanos murieron apoyando a Rusia en la guerra contra Ucrania. | Foto: AFP

Corea del Norte construye un monumento en memoria de sus soldados fallecidos en la guerra de Rusia contra Ucrania, mientras su líder, Kim Jong-un, calificó de 'histórico' el momento que viven las relaciones con Moscú.

Desde que la guerra comenzó en febrero de 2022, esta nación (aislada y dotada de armas nucleares) envió miles de soldados y contenedores llenos de armamento para ayudar al Kremlin a expulsar a las fuerzas ucranianas.

Al menos 600 soldados norcoreanos habrían muerto

Aunque el régimen de Kim Jong-un no ha revelado las cifras de fallecidos, estimaciones oficiales de Corea del Sur indican que al menos 600 soldados norcoreanos perdieron la vida y miles resultaron heridos.

De acuerdo con KCNA, la agencia oficial de noticias norcoreana, empezó la construcción del 'Museo Conmemorativo de las Hazañas Militares' que estará ubicado en Pyongyang, la capital de Corea del Norte.

Kim Jong-un y el embajador ruso en Corea del Norte estuvieron en la ceremonia de inicio de las obras. En su discurso, el líder supremo afirmó que el museo será un "santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas".

Relaciones entre Rusia y Corea del Norte en su punto más alto

El dictador norcoreano aseguró que las tropas de su país llevan un año en la región rusa de Kursk y las elogió por ayudar a Moscú a lograr una "victoria decisiva".

"Nuestros héroes destruyeron a los diabólicos invasores neonazis con su firme espíritu de no tolerar ninguna agresión, sino de aniquilar a los agresores", destacó.

El líder supremo añadió que la relación entre Corea del Norte y Rusia está alcanzando ahora su punto máximo histórico.

Según Kim Jong-un, el monumento contará con esculturas dedicadas a los soldados norcoreanos que han luchado en Rusia, así como con fotos y obras de arte que retratan el combate.

