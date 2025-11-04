HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Corea del Norte lanzó cohetes antes de visita del jefe del Pentágono a la frontera con Corea del Sur

Pionyang llevó a cabo el lanzamiento de varios cohetes de artillería poco antes de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas.

Donald Trump ha expresado su deseo de reunirse con Kim Jong-un.
Donald Trump ha expresado su deseo de reunirse con Kim Jong-un. | Foto: AFP

Corea del Norte lanzó varios cohetes de artillería una hora antes de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitara la frontera de ese país con Corea del Sur, informó el ejército de Seúl.

La semana pasada, Corea del Norte también lanzó proyectiles similares minutos antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping.

Autoridades analizan detalles de los proyectiles

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur aseguró que detectó unos 10 cohetes de artillería disparados hacia la parte norte del mar del Oeste, nombre con el que Seúl se refiere al mar Amarillo.

Los proyectiles norcoreanos fueron disparados alrededor de las 3:00 p. m. (06:00 GMT) del sábado 1 de noviembre y cerca de las 4:00 p. m. (07:00 GMT) del lunes 3 de noviembre.

"Las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando minuciosamente los detalles de los proyectiles", añadió el Estado Mayor surcoreano.

PUEDES VER: Corea del Norte construye monumento a sus soldados caídos que apoyaron a Rusia en la guerra de Ucrania

lr.pe

Jefe del Pentágono visita zona desmilitarizada

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, visitó el 3 de noviembre de 2025 la zona desmilitarizada que divide a las dos Coreas. Se trata de la primera visita de un jefe del Pentágono a ese punto en ocho años.

El funcionario estadounidense recorrió Panmunjom, la simbólica aldea de tregua donde las tropas de ambos bandos coexisten cara a cara, tras hacer una parada en el puesto de observación Ouellette, que domina la zona desmilitarizada.

Hegseth y su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back, reafirmaron la sólida postura de defensa conjunta y la estrecha cooperación entre Corea del Sur y Estados Unidos, informó el Ministerio de Defensa de Seúl.

PUEDES VER: Corea del Norte exhibe sus misiles en desfile ante altos cargos de Rusia y China

lr.pe

Donald Trump espera reunirse con Kim Jong-un en el futuro

El viaje de Hegseth se produce después de que no prosperara una reunión entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la gira que el republicano llevó a cabo por Asia.

Sin embargo, Donald Trump ha indicado que está dispuesto a "regresar" para un futuro encuentro con Kim Jong-un.

Hace algunos días, Lee Jae-myung se reunió con el mandatario chino Xi Jinping al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y le instó a que ayudara a Seúl a reanudar el diálogo con Corea del Norte.

