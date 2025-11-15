Trabajador de planta nuclear en Ezeiza capta los momentos de terror que vivió durante la explosión de la fábrica: "Corran"
Uno de los trabajadores de una planta química del complejo industrial de Ezeiza grabó el pánico que se desató entre sus compañeros al ver la explosión. Video es viral en TikTok.
Un incendio se registró este 14 de noviembre en el polo industrial de Ezeiza, en la localidad de Carlos Spegazzini, Argentina. El fuego provocó fuertes explosiones y la onda expansiva afectó viviendas y establecimientos cercanos. El siniestro fue captado en video por uno de los trabajadores de una planta química de una de las áreas del complejo industrial, quien grabó los momentos de terror que vivió tras el accidente nuclear.
La explosión dejó un total de 20 heridos, en los que se encontraba una mujer en estado de embarazo, y un directivo de uno de los centros logísticos del polo, quien sufrió un ataque cardiaco. Alrededor de 380 bomberos llegaron hasta el polo industrial de Ezeiza para atender la emergencia.
Trabajador captó el momento exacto de la explosión
Según se observa en el video publicado en TikTok, uno de los trabajadores del complejo industrial grababa el incendio en una de las plantas cuando se produjo una explosión que generó una fuerte onda expansiva. Por ese motivo, él y sus compañeros comenzaron a correr para resguardarse fuera del recinto y alejarse lo más posible de la zona afectada, ante el temor de que ocurrieran nuevas detonaciones.
"Corran, guachos. Corran, corran a la casa. Vámonos, vámonos", se le escucha decir. Tras el siniestro, y según otros clips difundidos en redes sociales, un grupo de trabajadores regresó a la planta para recoger sus pertenencias y evacuar el lugar lo antes posible.
Al menos 5 empresas fueron afectadas por la explosión de la planta industrial en Ezeiza
La explosión en la planta industrial de Ezeiza causó daños materiales de consideración. Alrededor de cinco empresas aledañas sufrieron afectaciones: Iron Mountain, Larroza Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Hasta el momento, no existe una hipótesis exacta sobre el origen del siniestro.