Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer
Mundo

Fuerte explosión en fábrica de insumos químicos en Argentina deja al menos 20 heridos

Las autoridades activaron un operativo conjunto para controlar la emergencia y asistir a los afectados en la zona industrial de Ezeiza. Vecinos reportaron que la onda expansiva rompió ventanas y causó pánico.

Una explosión en la planta química de Ezeiza, Buenos Aires, dejó al menos 20 heridos y generó un incendio que afectó depósitos y galpones en la zona. Foto: composición LR/X
Una explosión en la planta química de Ezeiza, Buenos Aires, dejó al menos 20 heridos y generó un incendio que afectó depósitos y galpones en la zona. Foto: composición LR/X

Una explosión en la planta química de Ezeiza sacudió este viernes el polo industrial de Carlos Spegazzini, en Buenos Aires, Argentina, y dejó al menos 20 heridos por cortes y lesiones vinculadas a la onda expansiva, informó el Ministerio de Salud provincial. El estallido activó un incendio que alcanzó depósitos químicos, galpones agrícolas y una empresa de logística con neumáticos, lo que dificultó el avance de las cuadrillas desplegadas en la zona.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, señaló que el foco inicial se registró dentro de una fábrica de insumos químicos. “Hay mucha carga de fuego adentro”, explicó, al detallar que varias naves resultaron afectadas por la intensidad del siniestro. Las autoridades federales y provinciales activaron un operativo conjunto para controlar la emergencia y asistir a la población cercana.

Vecinos describen una onda expansiva que rompió ventanas y generó pánico

Los barrios cercanos sintieron el impacto de la onda expansiva, que quebró ventanas y cimbró viviendas a varios cientos de metros del parque industrial. “Nunca escuché algo así. Pensamos que la casa se nos venía encima”, relató un vecino a TN. Otro residente sostuvo que el estruendo lo tomó por sorpresa: “Sentimos el golpe y temimos por los vidrios. Fue un susto enorme”.

Videos registrados por automovilistas y operarios muestran el momento del estallido y el posterior avance de las llamas. En una de las grabaciones se escucha a una mujer pedir a los ocupantes de un auto que retrocedan mientras la explosión ilumina el cielo. En otra, trabajadores corren en distintas direcciones para ponerse a salvo.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, indicó que aún no se conoce el origen del siniestro y que equipos municipales trabajan en la zona. “Hubo una explosión fuerte en el polígono industrial. Primero debemos apagar el fuego y después establecer qué ocurrió”, dijo en C5N. También aclaró que no existían indicios de un accidente aéreo, pese a la cercanía con el aeropuerto de Ezeiza.

Bomberos y hospitales activan código rojo

Más de 20 dotaciones de bomberos operan en el área afectada, donde el fuego avanzó entre estructuras con material inflamable. El Ministerio de Salud provincial declaró el código rojo Buenos Aires para facilitar la recepción de pacientes en hospitales de la región.

El director de la Clínica Montegrande, Carlos Santoro, informó que atendieron a vecinos heridos por vidrios. “Ninguno está en riesgo. Las lesiones se produjeron por el estallido de ventanas”, dijo. Las autoridades locales pidieron a los habitantes de Esteban Echeverría y Spegazzini permanecer dentro de sus casas y cerrar puertas y ventanas, debido al humo y los gases liberados por la explosión en Ezeiza.

