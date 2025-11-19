Indonesia activa nivel de advertencia tras la erupción del volcán Semeru y evacúa a cientos de residentes

El Monte Semeru en Java Oriental entró en erupción, con una columna de ceniza de 13 km. Foto: AFP

El Monte Semeru en Java Oriental entró en erupción, con una columna de ceniza de 13 km. Foto: AFP

El volcán Monte Semeru, ubicado en la provincia de Java Oriental, Indonesia, registró una significativa erupción este miércoles 19 de noviembre. El evento, que inició a las 14:13 hora local, provocó que el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) elevara el nivel de alerta volcánica de III (Alerta) a IV (Advertencia), el máximo en la escala. La erupción generó una columna de ceniza que alcanzó los 13 kilómetros de altura y produjo peligrosos flujos piroclásticos.

Las autoridades ejecutaron de inmediato un plan de contingencia. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) reportó la evacuación de al menos 300 residentes que viven en las proximidades del volcán hacia alojamientos temporales. Hasta el momento no se reportan víctimas. Las evacuaciones se concentran en las aldeas de Supit Urang, Oro-Oro Ombo y Penanggal, según confirmó el portavoz de la BNPB, Abdul Muhari.

Comunidades cercanas enfrentan evacuaciones por lava

El incremento en la actividad del Semeru se manifestó con un aumento en la frecuencia e intensidad de los sismos volcánicos. Muhammad Wafid, director de la Agencia Geológica, explicó que se registró un incremento notable en los sismos, lo que coincide con observaciones de avalanchas de lava incandescente en dirección a Besuk Kobokan. "Estos sismos indican que aún existe un aporte de material desde el subsuelo", afirmó Wafid.

El PVMBG emitió recomendaciones estrictas para la población. Se prohibió cualquier actividad en el sector sureste del Besuk Kobokan, con una zona de exclusión que se extiende hasta 20 kilómetros desde la cima. Además, se instó al público a mantenerse a 500 metros de las riberas de los ríos debido al riesgo de lahares. Los datos de deformaciones del volcán, sin embargo, indican condiciones relativamente estables sin incrementos significativos de presión interna.

Aeropuertos en Java y Bali operan con normalidad pese a la columna de ceniza

Pese a la magnitud de la erupción, los principales aeropuertos operativos en la región no reportan afectaciones en sus operaciones. Las autoridades del aeropuerto Ngurah Rai en Bali, del aeropuerto Juanda en Sidoarjo y del aeropuerto Abdulrachman Saleh en Malang confirmaron que todos los vuelos de llegada y salida mantienen su horario regular.

"Hasta el momento, todo sigue normal. Los vuelos de llegada y salida continúan operando con normalidad", declaró Muhammad Tohir, gerente general del aeropuerto internacional Juanda. No obstante, las autoridades aeroportuarias mantienen un monitoreo volcánico constante en coordinación con AirNav Indonesia y la agencia meteorológica BMKG para detectar cualquier cambio en la dirección del viento que pudiera acercar la ceniza a las rutas aéreas. Ahmad Syaugi Shahab, director general del aeropuerto Ngurah Rai, instó a los pasajeros a consultar regularmente los horarios con sus aerolíneas.