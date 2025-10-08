Indonesia entra en alerta tras detectarse cargamento de camarones radiactivos exportados a EE. UU.

En agosto, Estados Unidos detectó que un cargamento de camarones proveniente de Indonesia estaban contaminados con Cesio 137. | Foto: AFP/Referencial

En agosto, Estados Unidos detectó que un cargamento de camarones proveniente de Indonesia estaban contaminados con Cesio 137. | Foto: AFP/Referencial

El gobierno de Indonesia reforzó los controles en una zona industrial de la isla de Java, donde se detectó un foco de contaminación radiactiva que habría afectado un cargamento de camarones exportados a Estados Unidos.

En agosto, la administración sanitaria estadounidense anunció que había retirado unos paquetes de camarones congelados importados desde Indonesia, al comprobar que estaban contaminadas con el isótopo radioactivo Cesio 137.

PUEDES VER: Indonesia levanta suspensión de TikTok después de que la aplicación entregara datos al gobierno

Nueve personas dieron positivo a Cesio 137

Tras la apertura de una investigación, se descubrió que el foco de contaminación se encontraba en un área industrial de Cikande, ubicada a unos 60 kilómetros al oeste de Yakarta, la capital de Indonesia.

"Al menos 22 instalaciones de esa zona están contaminadas", aseguró Bara Hasibuan, portavoz del equipo especial formado por el gobierno para atender la emergencia.

"Reforzamos las restricciones de circulación en la zona y seguimos buscando para inspeccionar la instalación donde se pudo producir la contaminación", añadió.

De acuerdo con Hasibuan, un grupo de médicos examinó a los empleados de la zona y a los vecinos de los alrededores, descubriendo que nueve personas dieron positivo al cesio 137, una sustancia radiactiva que puede causar graves daños a la salud.

El vocero precisó que el gobierno de Indonesia implementará restricciones a las importaciones de chatarra, sospechosas de haber provocado la contaminación.