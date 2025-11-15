Las oficinas de la sede del canal BFMTV en París fueron evacuadas por más de dos horas este sábado debido a una amenaza de bomba. La emisión fue suspendida y no se reanudó hasta que la policía completó los controles correspondientes.

A través de un mensaje en X, BFMTV informó que las autoridades estaban interviniendo en el edificio con perros entrenados para detectar explosivos, así como un equipo de artificieros. La operación tuvo lugar en las instalaciones del canal en el distrito 15 de la ciudad, mientras se realizaban las inspecciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los presentes.

Un internauta alertó sobre la bomba

El personal fue evacuado después de que un usuario en línea alertara sobre la presencia de una bomba en las instalaciones del canal, que supuestamente explotaría a las 15:15 (hora local). Apenas se dio la alerta, llegaron al lugar los agentes de la policía.

"Nuestras instalaciones fueron evacuadas tras una alerta de seguridad. Las fuerzas del orden están presentes para realizar las verificaciones", confirmó el canal en sus redes sociales. La compañía añadió que sus equipos están trabajando para reanudar la programación tan pronto como sea posible.

Todo se trató de una falsa alerta

Después de que la policía detuviera el tráfico de vehículos y tranvías en las cercanías del canal para realizar los trabajos correspondientes, se descartó la existencia de una bomba. Tras realizarse las inspecciones, las autoridades confirmaron que no había ningún explosivo en el lugar.

Las investigaciones ahora se enfocan en determinar el origen de la falsa amenaza. Si se logra identificar al responsable de la alerta, podría enfrentarse a una pena de hasta dos años de prisión y una multa de 30.000 euros.

Este incidente ocurrió solo dos días después de que se recordara el décimo aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París. Estos ataques, los más mortales sufridos por Francia desde la Segunda Guerra Mundial, dejaron un saldo trágico de 132 muertos y cientos de heridos.