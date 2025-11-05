HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Francia: hombre descubre un increíble tesoro en su jardín mientras construía su piscina

Las autoridades francesas confirmaron que el tesoro no tiene carácter arqueológico, lo que permite al hombre conservar su hallazgo, valorado en aproximadamente 700.000 euros.

El hombre pudo quedarse con el tesoro, tras descubrirse que no es arqueológico.
El hombre pudo quedarse con el tesoro, tras descubrirse que no es arqueológico. | Foto: ChatGPT/La República

La alcaldía de Neuville-sur-Saône, una comuna ubicada en Lyon, en Francia, informó que un ciudadano encontró un increíble tesoro mientras excavaba en su jardín para construir una piscina.

De acuerdo a las autoridades francesas, el afortunado hombre encontró lingotes y monedas de oro valorados en aproximadamente 700.000 euros, equivalentes a unos 800.000 dólares.

No es un tesoro arqueológico, así que el hombre pudo quedárselo

Tras su descubrimiento, que tuvo lugar en mayo de 2025, el hombre contactó a las autoridades competentes, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), confirmó el municipio a AFP.

Las autoridades francesas descartaron que los lingotes y monedas de oro fueran un tesoro arqueológico, lo que hizo posible que al hombre pudiera conservar el oro.

El diario regional Le Progrès precisó que el tesoro encontrado estaba compuesto por cinco lingotes y numerosas monedas, todas envueltas en bolsas de plástico.

Según la investigación de la policía, el oro había sido adquirido legalmente y fundido hace unos 15 o 20 años en una empresa de la región de Lyon (centro-este).

No obstante, el origen del botín sigue siendo un misterio, ya que el anterior propietario del terreno falleció, indicó la alcaldía.

