Mundo

Francia pone en libertad vigilada al expresidente Nicolas Sarkozy tras pasar 20 días en prisión por asociación ilícita

El exmandatario, Nicolas Sarkozy, fue condenado a cinco años de cárcel por recibir fondos del régimen libio para su campaña presidencial de 2007.

Sarkozy seguirá bajo control judicial tras su condena por financiamiento libio. Foto: AFP
Sarkozy seguirá bajo control judicial tras su condena por financiamiento libio. Foto: AFP

La justicia francesa ordenó este lunes la liberación bajo control judicial del expresidente Nicolas Sarkozy, tras cumplir 20 días de prisión. La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones de París después de una audiencia pública de unos cincuenta minutos, en la que el exjefe de Estado compareció por videoconferencia desde la cárcel de La Santé.

Sarkozy, de 70 años, fue condenado a cinco años de prisión el 25 de septiembre por asociación ilícita en el caso de financiamiento ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar el Gadafi. El exmandatario apeló la sentencia y seguirá bajo control judicial mientras se resuelve el recurso presentado por su defensa.

¿Qué argumentos presentó la Corte de Apelaciones y la defensa para justificar su liberación bajo control judicial?

La Fiscalía General había solicitado su liberación bajo control judicial al considerar que el expresidente presentaba garantías de representación suficientes. Durante la audiencia, el abogado general Damien Brunet destacó que los vínculos familiares y los intereses patrimoniales del exmandatario eran elementos que aseguraban su comparecencia ante la justicia.

Los abogados de Sarkozy, Jean-Michel Darrois y Christophe Ingrain, argumentaron que el mantenimiento en prisión no se justificaba porque no existía riesgo de fuga ni posibilidad de presionar a testigos. "La detención es una amenaza para Nicolas Sarkozy, no al revés", subrayó Ingrain, ante la situación de riesgo que implicaba su permanencia en el centro penitenciario, según su defensa.

¿Qué condiciones se impusieron a Sarkozy tras su liberación bajo control judicial?

El tribunal prohibió al expresidente mantener contacto con testigos, coacusados y con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. También le impuso la restricción de no salir del territorio nacional mientras dure el proceso de apelación.

La Corte de Apelaciones fundamentó su decisión en los criterios aplicados a la detención provisional, distintos de los que justificaron el ingreso inmediato en prisión. Los jueces determinaron que mantener a Sarkozy encarcelado solo sería válido si constituía el único medio para evitar presiones, proteger pruebas o impedir la fuga, condiciones que no se cumplían en este caso.

¿Cómo fue la experiencia de Sarkozy durante su estancia en prisión?

Durante su estancia en la prisión de La Santé, Sarkozy permaneció en régimen de aislamiento, sin contacto con otros reclusos. Se encontraba en una zona con una veintena de celdas, bajo resguardo constante de dos agentes armados debido a su condición de exjefe de Estado y a las amenazas recibidas. Este dispositivo, descrito como inédito por el ministro del Interior, generó críticas dentro del sistema penitenciario y fue calificado de “locura de seguridad” por el sindicato UFAP-UNSA-Justice.

En su intervención ante el tribunal, Sarkozy afirmó: “Es duro, muy duro. Seguramente lo es para cualquier detenido. Diría incluso que es agotador”. También expresó su agradecimiento al personal penitenciario “por la humanidad mostrada” y aseguró que la cárcel había sido “una pesadilla”. El exmandatario añadió que continúa luchando “para que la verdad triunfe”.

