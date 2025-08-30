El tornado más mortal de la historia: la tragedia que cobró la vida de más de 1.200 personas y dejó 80.000 damnificados
Bangladesh fue escenario del tornado más mortífero jamás registrado, con vientos de hasta 418 km/h que arrasaron 20 aldeas en apenas 15 minutos y dejaron más de 80.000 damnificados.
El 26 de abril de 1989, Bangladesh fue escenario del tornado más mortífero jamás registrado en el planeta. Con categoría F5 en la escala Fujita y vientos que alcanzaron entre 338 y 418 km/h, el fenómeno arrasó en apenas 15 minutos unas 20 aldeas del distrito de Manikganj, dejando un saldo estremecedor: al menos 1.300 fallecidos y 80.000 damnificados, según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La violencia del tornado arrasó viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura básica, devastando más de 150 kilómetros cuadrados en las localidades de Daulatpur y Saturia. Las escenas que dejó a su paso reflejaban un panorama apocalíptico: miles de familias quedaron sin hogar y comunidades enteras fueron borradas del mapa.
Bangladesh enfrentaba una crisis económica durante el tornado
Bangladesh, una nación del sur de Asia rodeada por India, Birmania y la bahía de Bengala, ya enfrentaba una marcada fragilidad social y económica. En aquel entonces, la tragedia agudizó una situación crítica que, en gran medida, aún persiste: en 2023, el Banco Mundial ubicó al país en el puesto 144 del ranking mundial de PIB per cápita, con apenas 2.263 euros anuales por habitante.
El tornado de Bangladesh arrasó 20 aldeas en 15 minutos. Foto: Difusión
El tornado de Daulatpur y Saturia quedó grabado en la memoria mundial como un recordatorio de la vulnerabilidad de Bangladesh frente a los desastres naturales.
¿Cómo se origina un tornado?
Un tornado se origina dentro de una tormenta muy fuerte, cuando el aire caliente y húmedo que sube desde la superficie choca con aire frío y seco que desciende desde lo alto de la atmósfera. Esa diferencia de temperaturas y velocidades crea un giro en el aire de forma horizontal.
Si la corriente ascendente de la tormenta (el aire cálido que sube) empuja y levanta ese giro, lo inclina y lo coloca en posición vertical. En ese momento, la rotación se intensifica y puede formarse un embudo que baja de la nube hacia el suelo. Cuando ese embudo toca tierra, se convierte en un tornado