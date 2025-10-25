HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     
Mundo

El triste final del granjero que crió a un hipopótamo como a su hijo, pero este lo atacó ferozmente hasta matarlo

Hace 14 años, Marius Els, un hombre de Sudáfrica, fue asesinado por Humphrey, un hipopótamo al que crió desde pequeño y que lo consideraba como un hijo.

Marius Els fue atacado salvajemente por su hipopótamo Humphrey, al que crió como un hijo.
Marius Els fue atacado salvajemente por su hipopótamo Humphrey, al que crió como un hijo. | The Telegraph

En el noroeste de Sudáfrica, Marius Els, un exmayor del ejército, decidió romper las reglas de la naturaleza. No eligió a elefante o un león como compañero, sino a un hipopótamo, un animal que puede pesar más de una tonelada y cuya fuerza para defender su territorio es temible. Lo llamó Humphrey.

Con el tiempo, Humphrey llegó a ocupar un lugar especial en su vida, al punto de que Els lo consideraba como un hijo. Para ofrecerle un entorno donde pudiera crecer con libertad, acondicionó más de 160 hectáreas de terreno. Con ayuda de sus vecinos, también levantó un lago artificial que imitaba las aguas donde este tipo de animales suele vivir.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ucrania denuncia un nuevo ataque nocturno de Rusia que dejó al menos 4 muertos y 17 heridos: "El terror ruso debe detenerse"

lr.pe

Marius Els quiso como un hijo a Humphrey

Humphrey llegó cuando apenas tenía cinco meses de vida. Había sido rescatado en 2005 tras una inundación que estuvo a punto de costarle la vida. Con el paso de los años, aquel pequeño hipopótamo se transformó en un gigante de más de 1,200 kilos, capaz de destrozar embarcaciones o derribar cualquier cosa que se interpusiera en su camino.

Para Marius, no era una simple mascota. Lo veía como parte de su familia. “Es como un hijo, casi un ser humano. Entre nosotros existe un lazo que muchos no logran entender”, dijo alguna vez el exoficial del Ejército sudafricano, quien compartía su hogar con su esposa.

Aunque amigos y vecinos le recordaban constantemente el peligro de convivir con un animal salvaje de semejante tamaño, Marius decidió seguir adelante, convencido de que el vínculo que habían creado desde que Humphrey era pequeño bastaba para mantener la confianza entre ambos.

PUEDES VER: La ciudad de América Latina que se encuentra en 2 hemisferios al mismo tiempo: fundada por un español hace casi 500 años

lr.pe

El ataque que acabó con la vida de Marius Els

En la mañana de un sábado, en noviembre de 2011, ocurrió una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. Humphrey, el hipopótamo que Marius Els había criado desde pequeño, atacó brutalmente a su cuidador. El animal lo mordió en varias ocasiones, sin darle ninguna posibilidad de escapar.

Más tarde, el cuerpo de Els fue encontrado sin vida en la laguna artificial que él mismo había creado para su querido hipopótamo. Al llegar al lugar, los paramédicos constataron que presentaba múltiples heridas de mordeduras y partes del cuerpo mutiladas. Según informó Jeffrey Wicks, vocero del servicio privado de ambulancias que atendió el caso, el cuerpo había permanecido sumergido en el agua durante un tiempo indeterminado.

PUEDES VER: El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

lr.pe

Hipopótamo había atacado a otras personas antes de matar a su dueño

Los antecedentes eran claros. En una ocasión, un hombre y su nieto fueron perseguidos mientras navegaban en una canoa por el río de la granja, y solo lograron ponerse a salvo trepando a un árbol, mientras Marius distraía al animal ofreciéndole una manzana. Humphrey también había generado problemas dentro de la propiedad: llegó a matar algunos terneros y escapaba con frecuencia, persiguiendo incluso a jugadores de golf en un club cercano.

La esposa de Els, Louise, farmacóloga de profesión, había manifestado sus preocupaciones sobre la convivencia con un animal tan grande y salvaje. Sin embargo, Marius creía que el vínculo especial que había creado con Humphrey podía controlar su fuerza. Los vecinos, en cambio, recordaban constantemente que los hipopótamos son animales territoriales, impredecibles y responsables de más muertes humanas que los leones.

La lección que dejó el caso de Humphrey

El lago que Marius había creado como su refugio terminó siendo el escenario de su muerte. Humphrey no actuó con crueldad; simplemente siguió sus instintos. Esta tragedia deja una lección inevitable: la confianza humana no puede someter la fuerza natural de un animal, y el vínculo que parecía inquebrantable se rompió en cuestión de segundos.

Los sucesos anteriores, junto con el desenlace fatal, muestran que la línea entre cercanía y peligro en la naturaleza es extremadamente delgada. Incluso el cariño más profundo puede verse superado por los instintos y la potencia de un animal salvaje.

Notas relacionadas
El insólito caso de Alison Botha, la mujer que se aferró a su cuerpo para sobrevivir a brutal ataque en Sudáfrica: “Me caí muchas veces”

El insólito caso de Alison Botha, la mujer que se aferró a su cuerpo para sobrevivir a brutal ataque en Sudáfrica: “Me caí muchas veces”

LEER MÁS
Sudáfrica aplica material radiactivo en cuernos de rinocerontes para frenar su tráfico ilegal: “El proceso es completamente seguro para el animal”

Sudáfrica aplica material radiactivo en cuernos de rinocerontes para frenar su tráfico ilegal: “El proceso es completamente seguro para el animal”

LEER MÁS
Influencer se hace viral tras subir un video nadando en "espuma marina" que resultó ser aguas residuales en Sudáfrica

Influencer se hace viral tras subir un video nadando en "espuma marina" que resultó ser aguas residuales en Sudáfrica

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025