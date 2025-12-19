Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Costa Rica tiene el sueldo mínimo más alto de 2025 en Latinoamerica. | Composición LR

En 2025, la discusión sobre el salario mínimo vuelve a estar en el centro del debate en Perú. Mientras gremios laborales insisten en un reajuste, el país ha sido superado por varias naciones de la región en materia de remuneración básica.

Actualmente, la Remuneración Mínima Vital (RMV) peruana es de S/ 1,130, equivalente a US$336. Este nivel salarial lo deja fuera del top 10 latinoamericano, en un contexto donde países con menor tamaño económico han mejorado sus condiciones laborales.

¿Qué país de América Latina tiene el sueldo mínimo más alto en 2025?

Costa Rica lidera el ranking regional con un salario mínimo que varía entre ₡367,108 y ₡413,023, según el tipo de empleo. Estos montos representan entre US$ 730 y US$ 800 mensuales, cifras que lo colocan a la cabeza en comparación con el resto de América Latina.

Este resultado responde a un sistema salarial diferenciado por ocupación y a una política de ajustes regulares con base en el costo de vida.

¿Por qué Perú está fuera del top 10 de los sueldos mínimos más altos de América Latina?

Pese a los reclamos sindicales para elevar la RMV a S/ 1,300, el monto oficial no ha cambiado desde mayo de 2022. Esto mantiene a Perú por debajo de países como Bolivia, Panamá y El Salvador.

Factores como la alta informalidad, la falta de consenso político y la desaceleración económica han frenado cualquier actualización. Además, la remuneración vigente no cubre el costo de la canasta básica familiar, lo que agrava la situación de millones de trabajadores.

Los 10 países de América Latina con los sueldos mínimos más altos

Este es el ranking regional estimado en dólares, tomando en cuenta datos oficiales y tipo de cambio promedio:

Costa Rica – entre USD 730 y 800 Uruguay – USD 590 Chile – USD 570 Ecuador – USD 470 México – USD 456 Guatemala – USD 415 Honduras – USD 400 Panamá – USD 385 Bolivia – USD 370 El Salvador – USD 350