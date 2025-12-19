HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Mundo

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Un país de América Latina encabeza el ranking de sueldos mínimos este 2025. Perú, con una remuneración de S/ 1,130, no figura entre los diez primeros países de la región.

Costa Rica tiene el sueldo mínimo más alto de 2025 en Latinoamerica.
Costa Rica tiene el sueldo mínimo más alto de 2025 en Latinoamerica. | Composición LR

En 2025, la discusión sobre el salario mínimo vuelve a estar en el centro del debate en Perú. Mientras gremios laborales insisten en un reajuste, el país ha sido superado por varias naciones de la región en materia de remuneración básica.

Actualmente, la Remuneración Mínima Vital (RMV) peruana es de S/ 1,130, equivalente a US$336. Este nivel salarial lo deja fuera del top 10 latinoamericano, en un contexto donde países con menor tamaño económico han mejorado sus condiciones laborales.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso

lr.pe

¿Qué país de América Latina tiene el sueldo mínimo más alto en 2025?

Costa Rica lidera el ranking regional con un salario mínimo que varía entre ₡367,108 y ₡413,023, según el tipo de empleo. Estos montos representan entre US$ 730 y US$ 800 mensuales, cifras que lo colocan a la cabeza en comparación con el resto de América Latina.

Este resultado responde a un sistema salarial diferenciado por ocupación y a una política de ajustes regulares con base en el costo de vida.

PUEDES VER: La ONU respalda el fin técnico de la hambruna en Gaza, pero advierte que la crisis humanitaria sigue

lr.pe

¿Por qué Perú está fuera del top 10 de los sueldos mínimos más altos de América Latina?

Pese a los reclamos sindicales para elevar la RMV a S/ 1,300, el monto oficial no ha cambiado desde mayo de 2022. Esto mantiene a Perú por debajo de países como Bolivia, Panamá y El Salvador.

Factores como la alta informalidad, la falta de consenso político y la desaceleración económica han frenado cualquier actualización. Además, la remuneración vigente no cubre el costo de la canasta básica familiar, lo que agrava la situación de millones de trabajadores.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

Los 10 países de América Latina con los sueldos mínimos más altos

Este es el ranking regional estimado en dólares, tomando en cuenta datos oficiales y tipo de cambio promedio:

  1. Costa Rica – entre USD 730 y 800
  2. Uruguay – USD 590
  3. Chile – USD 570
  4. Ecuador – USD 470
  5. México – USD 456
  6. Guatemala – USD 415
  7. Honduras – USD 400
  8. Panamá – USD 385
  9. Bolivia – USD 370
  10. El Salvador – USD 350
  • Perú queda fuera del top 10, con un salario mínimo de US$ 336.
  • Venezuela cierra la lista con menos de US$ 5, debido a su situación económica.

Notas relacionadas
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Junto a Estados Unidos y China: estos dos países de América Latina se encuentran en el top 20 de las mayores economías del mundo

Junto a Estados Unidos y China: estos dos países de América Latina se encuentran en el top 20 de las mayores economías del mundo

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso

Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Lambayeque: combi se estrella contra colegio y escolares se salvan de milagro

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

El país de América Latina que es el mayor vendedor de arándanos del mundo, según Moody's: no es México ni Chile

Marco Rubio dice que la relación de EE. UU. con Venezuela "es intolerable" y minimiza el apoyo de Rusia a Maduro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025