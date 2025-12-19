Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025
Un país de América Latina encabeza el ranking de sueldos mínimos este 2025. Perú, con una remuneración de S/ 1,130, no figura entre los diez primeros países de la región.
- Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026
- Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile
En 2025, la discusión sobre el salario mínimo vuelve a estar en el centro del debate en Perú. Mientras gremios laborales insisten en un reajuste, el país ha sido superado por varias naciones de la región en materia de remuneración básica.
Actualmente, la Remuneración Mínima Vital (RMV) peruana es de S/ 1,130, equivalente a US$336. Este nivel salarial lo deja fuera del top 10 latinoamericano, en un contexto donde países con menor tamaño económico han mejorado sus condiciones laborales.
TE RECOMENDAMOS
ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso
¿Qué país de América Latina tiene el sueldo mínimo más alto en 2025?
Costa Rica lidera el ranking regional con un salario mínimo que varía entre ₡367,108 y ₡413,023, según el tipo de empleo. Estos montos representan entre US$ 730 y US$ 800 mensuales, cifras que lo colocan a la cabeza en comparación con el resto de América Latina.
Este resultado responde a un sistema salarial diferenciado por ocupación y a una política de ajustes regulares con base en el costo de vida.
PUEDES VER: La ONU respalda el fin técnico de la hambruna en Gaza, pero advierte que la crisis humanitaria sigue
¿Por qué Perú está fuera del top 10 de los sueldos mínimos más altos de América Latina?
Pese a los reclamos sindicales para elevar la RMV a S/ 1,300, el monto oficial no ha cambiado desde mayo de 2022. Esto mantiene a Perú por debajo de países como Bolivia, Panamá y El Salvador.
Factores como la alta informalidad, la falta de consenso político y la desaceleración económica han frenado cualquier actualización. Además, la remuneración vigente no cubre el costo de la canasta básica familiar, lo que agrava la situación de millones de trabajadores.
PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026
Los 10 países de América Latina con los sueldos mínimos más altos
Este es el ranking regional estimado en dólares, tomando en cuenta datos oficiales y tipo de cambio promedio:
- Costa Rica – entre USD 730 y 800
- Uruguay – USD 590
- Chile – USD 570
- Ecuador – USD 470
- México – USD 456
- Guatemala – USD 415
- Honduras – USD 400
- Panamá – USD 385
- Bolivia – USD 370
- El Salvador – USD 350
- Perú queda fuera del top 10, con un salario mínimo de US$ 336.
- Venezuela cierra la lista con menos de US$ 5, debido a su situación económica.