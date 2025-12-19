Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

El Gobierno de Bolivia activó este miércoles una alerta epidemiológica preventiva por la influenza A H3N2 ante el riesgo de un aumento de contagios, incluida la posible llegada del subclado K, una variante más contagiosa aunque no más letal. La medida busca evitar la saturación del sistema de salud y fortalecer la capacidad de respuesta médica.

La ministra de Salud, Marcela Flores, explicó que no se han registrado casos de esta variante en Bolivia, pero la decisión se basa en experiencias internacionales. Perú confirmó dos contagios recientes y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre su propagación en América del Norte, Europa y Asia.

La alerta sanitaria fue anunciada oficialmente desde La Paz como parte de una estrategia de "gestión de riesgo proactivo", según explicó la ministra Flores: "No esperamos a tener una crisis sanitaria, sino que nos anticipamos ante cualquier situación". La medida tiene como prioridad proteger a los grupos vulnerables: niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Aunque la variante A H3N2 subclado K no aumenta la letalidad, sí se transmite más fácilmente. "Esta variante es ligeramente más contagiosa, puede ejercer mayor presión en el sistema de salud y ese es el objeto de la alerta sanitaria: que todos los profesionales estén listos ante un posible incremento de casos", puntualizó la autoridad.

Medidas en Bolivia frente al virus A H3N2

Con esta declaratoria, el Gobierno incrementará los controles sanitarios en aeropuertos y fronteras, especialmente durante las fiestas de fin de año, por el aumento de viajeros internacionales. También se activaron protocolos en centros de salud y se agilizará la distribución de insumos médicos.

Entre las acciones clave están la vigilancia epidemiológica permanente, el abastecimiento de vacunas y medicamentos, y campañas informativas para reforzar la prevención. "La alerta permite agilizar los canales logísticos para asegurar el abastecimiento de insumos, medicamentos y reactivos en el país", indicó la ministra.

Sin embargo, la alerta busca evitar que se repita el escenario de otros países donde el subclado K colapsó hospitales. La OPS recomendó fortalecer la vacunación y la detección oportuna.