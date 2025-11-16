Son las 5.12 p.m. (hora chilena) y faltaría menos de una hora para el cierre de los locales de votación en Chile. Se recomienda a los chilenos y chilenas a tomar sus precauciones. Recordar que el voto es obligatorio.

Los dos candidatos que pasen a segunda vuelta de las elecciones Chile 2025 se enfrentarían el domingo 14 de diciembre. | Composición LR

Este domingo 16 de noviembre de 2025, Chile celebró elecciones presidenciales, parlamentarias y parcial del Senado en siete regiones. La jornada se desarrolló bajo voto obligatorio y sin ley seca, luego de que esta restricción fuera eliminada en 2024. Más de 15 millones de ciudadanos emitieron su voto desde las 8.00 a. m. (hora chilena) en una jornada marcada por el calor y las largas colas.

Las mesas de votación cierran a las 6.00 p. m., horario tras el cual el Servel iniciará inmediatamente el escrutinio. Los primeros resultados preliminares comenzarán a publicarse minutos después del cierre total de urnas, cuando se active el sistema oficial de cómputos.

Sigue EN VIVO los resultados de las elecciones en Chile 15:18 Australia: el oficialismo también lidera los primeros conteos Australia eligió a Jara como ganadora de las elecciones, según resultados preliminares. En Sídney, Melbourne, Canberra y Brisbane, la tendencia vuelve a favorecer a Jara. Melbourne: - Jara: 866 - Kaiser: 208 - Matthei: 185 - Kast: 138

Brisbane: - Jara: 333 - Matthei: 139 - Kast: 96 - Kaiser: 82 15:15 Encuesta LR: ¿quién ganó las elecciones en Chile 2025? La República les invita a participar en esta encuesta en vivo de "¿quién ganará las elecciones en Chile"?. Hasta el momento, Jeannette Jara lidera con un 37%, pero le sigue Kast con 36%. Una diferencia muy corta. Link para votar AQUÍ. 15:12 Falta menos de una hora para el cierre de los centros de votación Son las 5.12 p.m. (hora chilena) y faltaría menos de una hora para el cierre de los locales de votación en Chile. Se recomienda a los chilenos y chilenas a tomar sus precauciones. Recordar que el voto es obligatorio. 15:11 Jeannette Jara logra el triunfo en Nueva Zelanda Nueva Zelanda eligió a la candidata oficialista como su favorita a ganar los comicios presidenciales. - Jeannette Jara: 653 votos (55,1%) - Johannes Kaiser: 166 votos (14%) - José Antonio Kast: 123 votos (10,3%) - Evelyn Matthei: 112 votos (9,45%) - Franco Parisi: 83 votos (7%) - Harold Mayne-Nicholls: 27 votos - Marco Enríquez-Ominami: 11 votos - Eduardo Artés: 9 votos 15:10 Jara lidera elecciones en Reino Unido e Italia De acuerdo con el conteo de votos desde la embajada de Chile en Londres, la candidata Jeannette Jara lidera el conteo de votos. Un escenario similar se vive en Italia, donde los resultados obtenidos desde las ciudades de Roma y Milán también la dan como ganadora. Foto: Meganoticias 15:09 Jara se impone con holgura en Oceanía según datos preliminares de Mega Los primeros conteos informados por Mega desde Nueva Zelanda y Australia muestran una amplia ventaja para Jeannette Jara, quien supera con claridad a Johannes Kaiser en ambas circunscripciones del voto en el exterior. Las mesas en Oceanía ya cerraron debido a la diferencia horaria, y estos resultados preliminares ubican a la candidata de izquierda más de 29 puntos por encima del postulante libertario. En Nueva Zelanda, Jara obtuvo 653 votos (55,13%), seguida por Kaiser con 166 (14,02%) y Kast con 123 (10,39%). En Australia, la tendencia se repite: Jara marca 859 votos (45,17%), Kaiser 322 (16,94%) y Kast 299 (15,72%). Aunque estos datos ofrecen una primera radiografía del voto exterior, deberán ser confirmados por el Servel una vez concluya el cierre de mesas y comience el escrutinio oficial en Chile. Lee la nota completa AQUÍ. 15:08 Kast gana los comicios en Malasia Malasia tiene a su favorito y es el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast. - Kast: 7 - Matthei: 6 - Jara: 3 15:07 Emiratos Árabes le da el triunfo a Kaiser El candidato de la derecha radical es el favorito en Emiratos Árabes: - Kaiser: 38 - Kast: 29 - Matthei: 26 - Jara: 19 15:06 Matthei sigue triunfando en Asia, pero esta vez con Filipinas La candidata de la derecha tradicional gana en Filipinas: - Matthei: 5 - Jara: 3 - Kast: 2 - Kaiser: 1 15:04 China prefiere a Matthei como ganadora Evelyn Matthei es la ganadora de los comicios chilenos en China: - Matthei: 49 - Jara: 36 - Kast: 31 - Kaiser: 27 15:03 Corea del Sur elige a Jara como ganadora En Corea del Sur, Jara nuevamente se lleva la victoria, pero esta vez pasaría a la segunda vuelta con Kast. - Jara: 73 - Kast: 21 - Matthei: 18 - Kaiser: 7 15:02 Jara gana en Japón y Matthei pasaría a segunda vuelta Jara gana en Japón y Matthei pasaría a segunda vuelta con 40 votos. - Jara: 104 - Matthei: 40 - Kaiser: 29 - Kast: 25 - Parisi: 13 15:00 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Sean bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República, donde les compartiremos todos los resultados, reacciones de candidatos y noticias de última hora sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile 2025.

Link para conocer los resultados oficiales

El Servicio Electoral de Chile (Servel) habilitó en su plataforma la página donde se publicarán los resultados preliminares de la elección presidencial, de diputados y del Senado. Hasta el cierre de votaciones, la web solo muestra el número de mesas constituidas; el conteo se activará automáticamente una vez completado el cierre nacional.

Para consultar los resultados, los ciudadanos deben ingresar al link oficial del Servel, donde podrán revisar el avance del escrutinio tanto en Chile como en el extranjero. La plataforma mostrará pestañas diferenciadas para presidencia, diputados, senadores y voto exterior.

Los 8 candidatos que buscan la presidencia y todo sobre las elecciones parlamentarias

En la contienda presidencial participan ocho aspirantes que buscan suceder a Gabriel Boric: Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés. Todos los candidatos ya acudieron a sufragar, aunque el voto de Jara no fue transmitido. La definición de quién lidera la elección solo será visible con los resultados preliminares.

Además de elegir presidente, Chile renueva la totalidad de la Cámara de Diputados con 155 escaños en disputa en los 28 distritos del país. De forma simultánea, siete regiones —Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén— realizan una elección parcial del Senado, con un cupo disponible en cada una.