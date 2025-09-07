Investigadores de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, revelaron una forma de generar confianza y fortalecer nuestra relación con los gatos. Lo único que tenemos que hacer es entrecerrar los ojos y parpadear lentamente para lograr una comunicación amigable con nuestras mascotas felinas. A diferencia de los perros, cuya comunicación con los humanos es más evidente, los gatos utilizan señales sutiles dentro de su lenguaje corporal para expresar sus emociones y establecer vínculos.

En el estudio publicado en Nature se analizó la interacción entre gatos y humanos, donde concluyeron que los felinos no solo entienden este gesto, sino que también lo devuelven como señal de tranquilidad. Los expertos indican que esta reacción confirma lo que estos animales pueden comunicarse a través de expresiones faciales y gestos sutiles.

Los gatos hacen gestos visuales para lograr comunicarse. Foto: IStock

¿Cómo utilizar esta técnica con los gatos?

El parpadeo lento en gatos, es un comportamiento que los felinos suelen utilizar con aquellos en quienes confían. Este gesto consiste en cerrar los ojos parcialmente y luego abrirlos despacio, de manera pausada y relajada. Es una señal de bienestar y una forma de indicar que el felino se siente seguro en su entorno.

La técnica ayudaría a transmitir confianza y seguridad a nuestras mascotas felinas. Foto: IStock

Para aplicar esta técnica con éxito, los expertos recomiendan seguir una serie de pasos. Primero, es importante establecer contacto visual con el animal sin mirarlo de forma fija, ya que los felinos pueden interpretar una mirada prolongada como una amenaza. Luego, se debe realizar un parpadeo lento, cerrando los ojos suavemente por unos segundos antes de abrirlos nuevamente. Si el gatito devuelve el gesto, significa que ha entendido la intención y responde con una señal de confianza.

Comunicación visual entre los gatos

El lenguaje secreto de los gatos está compuesto por múltiples señales visuales y gestuales que pueden parecer imperceptibles para los humanos. Según los especialistas en comportamiento felino, el parpadeo lento es una forma de comunicación utilizada para demostrar calma y confianza en su entorno. En el mundo animal, mantener un contacto visual prolongado puede interpretarse como un desafío o una amenaza, por lo que los ellos utilizan este gesto para mostrar que no tienen intenciones agresivas.

Además de demostrar tranquilidad, el parpadeo lento también es una señal de afecto en gatos. Es común que los felinos realicen este gesto cuando están relajados, ya sea en presencia de sus dueños o de otros animales con los que han desarrollado confianza. En algunos casos, este comportamiento también se ha observado en interacciones entre gatos y otros miembros de su entorno, lo que refuerza la idea de que es una forma de comunicación natural en la especie.