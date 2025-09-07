HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Ciencia

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Un simple gesto podría transmitirse como una señal de tranquilidad entre los gatos. Este método reforzaría aún más el lazo entren nosotros y los felinos.

Un gesto con la mirada es la clave para ganarse la confianza de los gatos. Foto: Pexels
Un gesto con la mirada es la clave para ganarse la confianza de los gatos. Foto: Pexels

Investigadores de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, revelaron una forma de generar confianza y fortalecer nuestra relación con los gatos. Lo único que tenemos que hacer es entrecerrar los ojos y parpadear lentamente para lograr una comunicación amigable con nuestras mascotas felinas. A diferencia de los perros, cuya comunicación con los humanos es más evidente, los gatos utilizan señales sutiles dentro de su lenguaje corporal para expresar sus emociones y establecer vínculos.

En el estudio publicado en Nature se analizó la interacción entre gatos y humanos, donde concluyeron que los felinos no solo entienden este gesto, sino que también lo devuelven como señal de tranquilidad. Los expertos indican que esta reacción confirma lo que estos animales pueden comunicarse a través de expresiones faciales y gestos sutiles.

Los gatos hacen gestos visuales para lograr comunicarse. Foto: IStock

Los gatos hacen gestos visuales para lograr comunicarse. Foto: IStock

¿Cómo utilizar esta técnica con los gatos?

El parpadeo lento en gatos, es un comportamiento que los felinos suelen utilizar con aquellos en quienes confían. Este gesto consiste en cerrar los ojos parcialmente y luego abrirlos despacio, de manera pausada y relajada. Es una señal de bienestar y una forma de indicar que el felino se siente seguro en su entorno.

La técnica ayudaría a transmitir confianza y seguridad a nuestras mascotas felinas. Foto: IStock

La técnica ayudaría a transmitir confianza y seguridad a nuestras mascotas felinas. Foto: IStock

Para aplicar esta técnica con éxito, los expertos recomiendan seguir una serie de pasos. Primero, es importante establecer contacto visual con el animal sin mirarlo de forma fija, ya que los felinos pueden interpretar una mirada prolongada como una amenaza. Luego, se debe realizar un parpadeo lento, cerrando los ojos suavemente por unos segundos antes de abrirlos nuevamente. Si el gatito devuelve el gesto, significa que ha entendido la intención y responde con una señal de confianza.

Comunicación visual entre los gatos

El lenguaje secreto de los gatos está compuesto por múltiples señales visuales y gestuales que pueden parecer imperceptibles para los humanos. Según los especialistas en comportamiento felino, el parpadeo lento es una forma de comunicación utilizada para demostrar calma y confianza en su entorno. En el mundo animal, mantener un contacto visual prolongado puede interpretarse como un desafío o una amenaza, por lo que los ellos utilizan este gesto para mostrar que no tienen intenciones agresivas.

Además de demostrar tranquilidad, el parpadeo lento también es una señal de afecto en gatos. Es común que los felinos realicen este gesto cuando están relajados, ya sea en presencia de sus dueños o de otros animales con los que han desarrollado confianza. En algunos casos, este comportamiento también se ha observado en interacciones entre gatos y otros miembros de su entorno, lo que refuerza la idea de que es una forma de comunicación natural en la especie.

Notas relacionadas
No es el león, ni el tigre: este es el felino más letal del mundo que puede cazar más de 10 animales por noche

No es el león, ni el tigre: este es el felino más letal del mundo que puede cazar más de 10 animales por noche

LEER MÁS
Conejos salvajes con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas son vistos en EEUU: expertos afirman que es por un virus

Conejos salvajes con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas son vistos en EEUU: expertos afirman que es por un virus

LEER MÁS
Un felino depredador que se pensaba extinto reaparece en su hábitat natural después de 40 años

Un felino depredador que se pensaba extinto reaparece en su hábitat natural después de 40 años

LEER MÁS
Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

LEER MÁS
Descubren una antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro bíblico

Descubren una antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro bíblico

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La luna de Sangre aparecerá este domingo: ¿Podrá verse el eclipse lunar en Perú?

La luna de Sangre aparecerá este domingo: ¿Podrá verse el eclipse lunar en Perú?

LEER MÁS
El único lugar de Sudamérica donde se verá el eclipse lunar el 7 de septiembre

El único lugar de Sudamérica donde se verá el eclipse lunar el 7 de septiembre

LEER MÁS
El colibrí más grande de la Tierra está en Sudamérica: mide como una mano y su pico es más largo que su cabeza

El colibrí más grande de la Tierra está en Sudamérica: mide como una mano y su pico es más largo que su cabeza

LEER MÁS
El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Ciencia

Descubren una antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro bíblico

Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

Ingemmet actualiza los mapas geológicos de la sierra y revelan nueva información sobre fallas activas y vetas de oro

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota