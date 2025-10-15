HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     
Mundo

Ciudad española prohíbe adoptar gatos negros en Halloween para evitar ritos y malos tratos

Las autoridades de Terrasa, en España, recalcaron que esta medida es preventiva y no discriminatoria hacia ningún animal, ya que busca proteger a los gatos negros de posibles actos de abuso o crueldad.

En Terrassa hay unos 9.800 gatos, según las autoridades municipales.
En Terrassa hay unos 9.800 gatos, según las autoridades municipales. | Foto: AFP

La ciudad de Terrasa, en España, acaba de anunciar que prohibirá temporalmente la adopción de gatos con el fin de evitar que estos animales sean utilizados en rituales o sean víctimas de malos tratos durante la celebración de Halloween.

Estigmatizados durante mucho tiempo por traer 'mala suerte' o por sus vínculos con lo oculto, los gatos negros han encontrado paz temporal en esta ciudad española que prohibirá su adopción hasta el siguiente mes.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump amenaza con imponer aranceles a España por su bajo gasto en defensa dentro de la OTAN

lr.pe

Es una medida estrictamente preventiva y temporal

El Servicio de Bienestar Animal de Terrassa reveló que cualquier solicitud de adopción o acogida de gatos será denegada hasta el próximo 10 de noviembre para evitar situaciones de riesgo derivadas de supersticiones, ritos o usos irresponsables.

La decisión de las autoridades de esta localidad, próxima a Barcelona, se tomó con motivo de la llegada del periodo de Halloween, según el comunicado municipal.

"Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales", precisaron las autoridades.

Noel Duque, concejal de Bienestar Animal, fue entrevistado por el medio local 'Diari de Terrassa' y aseguró que el ayuntamiento no podía mirar hacia otro lado ante un asunto tan tétrico y preocupante para la protección de los animales.

Notas relacionadas
Donald Trump amenaza con imponer aranceles a España por su bajo gasto en defensa dentro de la OTAN

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a España por su bajo gasto en defensa dentro de la OTAN

LEER MÁS
Rey de España, Felipe VI, arribó a Arequipa para inaugurar el Congreso de la Lengua Española

Rey de España, Felipe VI, arribó a Arequipa para inaugurar el Congreso de la Lengua Española

LEER MÁS
Bareto sorprende al hablar de las víctimas de la criminalidad en Perú en Fiesta de la Hispanidad en Madrid: “Estamos hartos, cara**”

Bareto sorprende al hablar de las víctimas de la criminalidad en Perú en Fiesta de la Hispanidad en Madrid: “Estamos hartos, cara**”

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Gobierno de Trump habría autorizado de manera encubierta que la CIA realice acciones en Venezuela, según NYT

Gobierno de Trump habría autorizado de manera encubierta que la CIA realice acciones en Venezuela, según NYT

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Mundo

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025