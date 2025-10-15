Ciudad española prohíbe adoptar gatos negros en Halloween para evitar ritos y malos tratos
Las autoridades de Terrasa, en España, recalcaron que esta medida es preventiva y no discriminatoria hacia ningún animal, ya que busca proteger a los gatos negros de posibles actos de abuso o crueldad.
La ciudad de Terrasa, en España, acaba de anunciar que prohibirá temporalmente la adopción de gatos con el fin de evitar que estos animales sean utilizados en rituales o sean víctimas de malos tratos durante la celebración de Halloween.
Estigmatizados durante mucho tiempo por traer 'mala suerte' o por sus vínculos con lo oculto, los gatos negros han encontrado paz temporal en esta ciudad española que prohibirá su adopción hasta el siguiente mes.
Es una medida estrictamente preventiva y temporal
El Servicio de Bienestar Animal de Terrassa reveló que cualquier solicitud de adopción o acogida de gatos será denegada hasta el próximo 10 de noviembre para evitar situaciones de riesgo derivadas de supersticiones, ritos o usos irresponsables.
La decisión de las autoridades de esta localidad, próxima a Barcelona, se tomó con motivo de la llegada del periodo de Halloween, según el comunicado municipal.
"Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales", precisaron las autoridades.
Noel Duque, concejal de Bienestar Animal, fue entrevistado por el medio local 'Diari de Terrassa' y aseguró que el ayuntamiento no podía mirar hacia otro lado ante un asunto tan tétrico y preocupante para la protección de los animales.