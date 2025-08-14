Contrario a la idea de que son animales indiferentes, los gatos domésticos muestran una notable capacidad para identificar ciertas palabras, gestos y entonaciones. Investigaciones recientes demuestran que pueden asociar sonidos específicos con objetos o acciones, además de reconocer la voz de sus amos.

Un estudio publicado en Scientific Reports reveló que los felinos logran asociar palabras con imágenes más rápidamente que los bebés humanos de 14 meses. Sin embargo, su comprensión no se basa en una interpretación literal del lenguaje humano, sino en relaciones y experiencias previas.

¿De qué manera los gatos asocian ciertas palabras o frases con acciones específicas de sus dueños?

El estudio japonés demostró que los gatos requieren menos repeticiones que los bebés para vincular una palabra con un objeto concreto. Este hallazgo sugiere que los felinos prestan atención activa a los sonidos y son capaces de procesar esa información para anticipar acciones o situaciones.

Por ejemplo, un gato puede asociar la palabra "comida" con la hora de alimentarse o reconocer su nombre como señal de que recibirá atención. Según los expertos, este tipo de aprendizaje se basa más en la repetición y la experiencia que en una comprensión lingüística profunda.

¿Cómo reaccionan los gatos cuando sus dueños les hablan con un tono de voz afectuoso?

Una investigación realizada en la Universidad de París Nanterre reveló que los gatos reaccionan más intensamente cuando sus cuidadores emplean un tono similar al que se utiliza con los bebés. Este tipo de voz atrae su atención y genera señales de interés.

El estudio también indica que los gatos no solo identifican la voz de sus cuidadores, sino que son capaces de distinguir entre un tono afectuoso y uno más neutro. Sin embargo, esta respuesta no siempre se traduce en obediencia inmediata. En muchos casos, los gatos optan por ignorar las órdenes, reafirmando su reputación como animales independientes.