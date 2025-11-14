Papa León XIV se reunirá con activista transgénero durante el almuerzo por el Jubileo de los Pobres

El papa León XIV y la activista Alessia Nobile estarán presentes en el almuerzo por el Jubileo de los Pobres. | Foto: composición LR/AFP

El papa León XIV y la activista Alessia Nobile estarán presentes en el almuerzo por el Jubileo de los Pobres. | Foto: composición LR/AFP

El papa León XIV dirigirá un encuentro público clave en favor de la comunidad LGTB, debido a que cenará con Alessia Nobile, activista transgénero italiana. El encuentro se dará en el marco de la organización del Jubileo de los Pobres, evento que busca visibilizar a las personas menos favorecidas y marginadas de la sociedad.

Este año, el Jubileo de los Pobres está programado para el domingo 16 de noviembre e incluirá actividades comunitarias como misa, oraciones y una cena. Esta última contemplará la reunión de Robert Prevost con Alessia Nobile, quien espera que el Sumo Pontífice continúe la defensa de los derechos de las minorías que empezó el papa Francisco.

Activista transgénero participará de almuerzo con el papa León XIV

Alessia Nobile y cuatro mujeres transgénero fueron invitadas al almuerzo durante la realización del Jubileo de los Pobres en la sede del Vaticano, que tendrá como anfitrión al papa León XIV. La reunión coincide con la Jornada Mundial de los Pobres y será la primera que incluirá a personas transgénero, uno de los diferentes grupos marginados.

La activista italiana solicitó participar en el evento para tratar la posición de la Iglesia Católica sobre los derechos de la comunidad LGTB, debido al temor de quedar en un segundo plano tras el fallecimiento del papa Francisco. Cabe recordar que Jorge Bergoglio impulsó el acercamiento con el colectivo durante su pontificado.

La historia de Alessia Nobile

La activista es procedente de Bari y desarrolló su devoción a la fe católica desde joven. Además, obtuvo un título en ciencias sociales en la Universidad Gabriele d'Annunzio. Es autora del libro 'La bambina invisibile', donde narra su experiencia como mujer transgénero desde que era una niña. En paralelo, se dedicó al activismo en favor de las personas LGTB.

En junio de 2022, Nobile tuvo la oportunidad de conocer al papa Francisco durante una audiencia en el Vaticano. El Sumo Pontífice recibió aquel día a cinco mujeres transgénero. Desde entonces, entabló una amistad con Jorge Bergoglio, quien la invitaba a participar en otras audiencias de la Iglesia y le recordaba que "ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos".

A su vez, Alessia una vez relató que Francisco se ocupó de que ella estuviera en primera fila durante las audiencias papales y le envió una carta manuscrita en la que expresaba el amor incondicional de Dios. Nobile calificó el gesto del argentino como “irrepetible”.