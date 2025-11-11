HOYSuscripcion LR Focus

'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
Sociedad

Reúnen firmas para llevar al TC demanda contra ley que limita el uso de baños públicos a personas trans

Diversas organizaciones de derechos humanos, junto a colectivos trans, recolectaron más de 5,000 firmas para impugnar la Ley N.º 32331 ante el Tribunal Constitucional. Esta normativa restringe el uso de baños públicos a personas trans y ha sido calificada como transfóbica.

Encuentro Nacional de Mujeres Trans en Lima busca fortalecer liderazgos
Encuentro Nacional de Mujeres Trans en Lima busca fortalecer liderazgos | Foto: John Reyes/LR/Andina

Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos trans lograron reunir más de 5.000 firmas para presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley N.º 32331, que restringe el uso de baños públicos a personas trans según el sexo asignado al nacer.

La iniciativa forma parte de la campaña #FirmaParaEntrar: por el derecho de las personas trans a vivir sin miedo, impulsada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros del Perú (ATTP) y TRANSformar Perú, entre otras organizaciones. Según indicaron, la ley es “transfóbica” y vulnera derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

“La Campaña significó un esfuerzo colectivo de involucramiento, articulación y sororidad entre organizaciones, para nosotras no es solo una demanda legal, sino un acto político, ético, simbólico y de resistencia; lo que reivindicamos es que usar un baño no puede ser motivo de discriminación, hostigamiento o miedo para nadie”, afirmó Fara Zamudio, directora de la ATTP.

PUEDES VER: “Estamos en la calle por el olor”: incendio en fábrica de SJL deja viviendas inhabitables y familias sin apoyo

lr.pe

Encuentro Nacional de Mujeres Trans en Lima

Como parte de las acciones de incidencia, este martes 11 y miércoles 12 de noviembre se desarrolla en Lima el Encuentro Nacional de Mujeres Trans: Construcción de una Agenda de Respuesta y Acción Política 2025–2026, que reúne a 60 lideresas y activistas de distintas regiones como Loreto, Piura, Arequipa, Cusco, Junín, Tacna, Ucayali, Lambayeque, La Libertad y Callao.

El evento busca fortalecer los liderazgos comunitarios trans y definir una agenda común frente a las recientes normas que limitan sus derechos. Durante el encuentro se abordarán temas como salud integral, educación, acceso a la justicia, seguridad, empleo y la urgencia de aprobar una Ley de Identidad de Género.

“El Encuentro Nacional de Mujeres Trans es un espacio necesario de intercambio y articulación entre lideresas trans del Perú, pero también para organizarnos y planificar acciones conjuntas contra iniciativas que perpetúan la exclusión y la discriminación de nuestra comunidad", señaló Maju Carrión, directora de TRANSformar Perú.

PUEDES VER: Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

lr.pe

Presentación de la Agenda Nacional Trans

La conferencia de prensa y entrega de las firmas de la campaña nacional #FirmaParaEntrar se realizará este miércoles 12 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Hotel San Agustín Riviera (Av. Garcilaso de la Vega 981, Cercado de Lima). En el evento participarán representantes de organizaciones trans, defensores de derechos humanos, juristas, autoridades y otros.

Entre los ponentes figuran Fara Zamudio, directora de la ATTP; Diana Miloslavich, exministra de la Mujer; el abogado Raúl Feijoo del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez; la congresista Ruth Luque; el excongresista Alberto de Belaunde y María Julia Lino Carrión, directora de TRANSformar Perú.

¿Qué dice la Ley 32331 y por qué es cuestionada?

La Ley N.º 32331, aprobada en 2025, establece que el acceso a baños públicos, vestuarios y otros espacios diferenciados por sexo debe corresponder al “sexo biológico” de las personas. Diversas organizaciones han calificado esta norma como transfóbica, pues excluye a las personas trans y no binarias de espacios acordes con su identidad de género, exponiéndolas a situaciones de discriminación, acoso o violencia. Por ello, colectivos y activistas buscan su derogación ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la medida vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

