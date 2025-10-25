Rodrigo Paz viajará EE.UU. en busca de solucionar la escasez de combustible en Bolivia. | AFP

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que la próxima semana viajará a Estados Unidos para gestionar apoyo en el abastecimiento de combustible, un problema que ha generado una crisis para la población. Paz asumirá oficialmente la presidencia del país el 8 de noviembre.

En Santa Cruz, en la región oriental del país, se reunió con representantes del sector empresarial y productivo para definir las primeras acciones destinadas a enfrentar la difícil situación económica que atraviesa Bolivia.

"En Washington se encuentran las instancias multilaterales", señala Paz

Rodrigo Paz señaló que el viaje a Washington servirá para reunirse con organismos multilaterales, como el Banco Mundial, "con las cuales hemos estado en arduos contactos, intensos contactos desde que el país decidió y asumió de que el Gobierno pasa por nuestras manos", declaró durante una conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que hasta el 8 de noviembre, cuando asumirá formalmente la presidencia, la responsabilidad de la situación actual del combustible recae en el actual Gobierno. "Una vez seamos responsables de la fe del Estado, esa responsabilidad es nuestra y estaremos cumpliendo de abastecer de combustible para que podamos recuperar esa normalidad que tanto requiere el país", sostuvo.

Paz promete "buenas noticias" para su país

El presidente electo de Bolivia aseguró que pronto el país recibirá "buenas noticias" sobre el suministro de gasolina y diésel, así como sobre la necesidad de dólares, lo que, según él, traerá un alivio significativo para la economía nacional.

Paz expresó su agradecimiento a Estados Unidos y a otros siete países de América por el apoyo brindado para enfrentar la crisis económica que atraviesa Bolivia. Reafirmó que, cuando él y su equipo asuman el Gobierno, el abastecimiento de combustible estará garantizado.

EE.UU. apoyará los esfuerzos por estabilizar la economía en Bolivia

Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que ese país, junto con Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, está dispuesto a apoyar a la próxima administración boliviana "para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión".

Por otro lado, el Congreso de Bolivia aprobó el viernes una ley que permite, por tres meses, la importación de combustibles a operadores privados bajo control estatal. La medida busca enfrentar la grave escasez de carburante, luego de que la estatal YPFB redujera su capacidad de importar a precios internacionales para mantener los subsidios internos, debido al agotamiento de las reservas de divisas.}

Las promesas de Paz

Durante su campaña, Rodrigo Paz prometió reducir más de la mitad de los subsidios a los combustibles, aunque aseguró que el transporte público mantendrá tarifas congeladas el próximo año, mientras el presupuesto nacional asigna 2.177 millones de dólares para estos apoyos en 2025. Según el Banco Mundial, la economía boliviana seguirá en contracción, al menos hasta 2027.

La llegada de Paz a la presidencia marca el fin de casi veinte años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), conocido por su enfoque estatista y sus vínculos internacionales con países como Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia. El expresidente Evo Morales instó a Paz a tener en cuenta el valor del voto popular y a gobernar escuchando a la ciudadanía.