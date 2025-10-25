HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     
Mundo

Rodrigo Paz anuncia viaje a EE.UU. en busca de apoyo para solucionar la escasez de combustible en Bolivia

Rodrigo Paz, quien asumirá oficialmente la presidencia el 8 de noviembre, busca mantener contactos con organismos multilaterales como el Banco Mundial para obtener apoyo financiero.

Rodrigo Paz viajará EE.UU. en busca de solucionar la escasez de combustible en Bolivia.
Rodrigo Paz viajará EE.UU. en busca de solucionar la escasez de combustible en Bolivia. | AFP

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que la próxima semana viajará a Estados Unidos para gestionar apoyo en el abastecimiento de combustible, un problema que ha generado una crisis para la población. Paz asumirá oficialmente la presidencia del país el 8 de noviembre.

En Santa Cruz, en la región oriental del país, se reunió con representantes del sector empresarial y productivo para definir las primeras acciones destinadas a enfrentar la difícil situación económica que atraviesa Bolivia.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bolivia autoriza importación privada de combustibles por 3 meses para enfrentar la escasez nacional

lr.pe

"En Washington se encuentran las instancias multilaterales", señala Paz

Rodrigo Paz señaló que el viaje a Washington servirá para reunirse con organismos multilaterales, como el Banco Mundial, "con las cuales hemos estado en arduos contactos, intensos contactos desde que el país decidió y asumió de que el Gobierno pasa por nuestras manos", declaró durante una conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que hasta el 8 de noviembre, cuando asumirá formalmente la presidencia, la responsabilidad de la situación actual del combustible recae en el actual Gobierno. "Una vez seamos responsables de la fe del Estado, esa responsabilidad es nuestra y estaremos cumpliendo de abastecer de combustible para que podamos recuperar esa normalidad que tanto requiere el país", sostuvo.

PUEDES VER: Bolivia, Guyana y Ecuador, entre los países con más hambre de Sudamérica, según Global Hunger Index 2025

lr.pe

Paz promete "buenas noticias" para su país

El presidente electo de Bolivia aseguró que pronto el país recibirá "buenas noticias" sobre el suministro de gasolina y diésel, así como sobre la necesidad de dólares, lo que, según él, traerá un alivio significativo para la economía nacional.

Paz expresó su agradecimiento a Estados Unidos y a otros siete países de América por el apoyo brindado para enfrentar la crisis económica que atraviesa Bolivia. Reafirmó que, cuando él y su equipo asuman el Gobierno, el abastecimiento de combustible estará garantizado.

PUEDES VER: Evo Morales afrontará juicio en Bolivia tras acusación formal por el delito de trata agravada de personas

lr.pe

EE.UU. apoyará los esfuerzos por estabilizar la economía en Bolivia

Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que ese país, junto con Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, está dispuesto a apoyar a la próxima administración boliviana "para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión".

Por otro lado, el Congreso de Bolivia aprobó el viernes una ley que permite, por tres meses, la importación de combustibles a operadores privados bajo control estatal. La medida busca enfrentar la grave escasez de carburante, luego de que la estatal YPFB redujera su capacidad de importar a precios internacionales para mantener los subsidios internos, debido al agotamiento de las reservas de divisas.}

Las promesas de Paz

Durante su campaña, Rodrigo Paz prometió reducir más de la mitad de los subsidios a los combustibles, aunque aseguró que el transporte público mantendrá tarifas congeladas el próximo año, mientras el presupuesto nacional asigna 2.177 millones de dólares para estos apoyos en 2025. Según el Banco Mundial, la economía boliviana seguirá en contracción, al menos hasta 2027.

La llegada de Paz a la presidencia marca el fin de casi veinte años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), conocido por su enfoque estatista y sus vínculos internacionales con países como Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia. El expresidente Evo Morales instó a Paz a tener en cuenta el valor del voto popular y a gobernar escuchando a la ciudadanía.

Notas relacionadas
Bolivia autoriza importación privada de combustibles por 3 meses para enfrentar la escasez nacional

Bolivia autoriza importación privada de combustibles por 3 meses para enfrentar la escasez nacional

LEER MÁS
Bolivianos visitan supermercado en Perú y quedan impactados al encontrar un cuy congelado en los estantes: "Es lo más random que hemos visto"

Bolivianos visitan supermercado en Perú y quedan impactados al encontrar un cuy congelado en los estantes: "Es lo más random que hemos visto"

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Real Madrid - FC Barcelona: posibles formaciones del clásico español de LaLiga

Cenaida Uribe arremete contra Liga Peruana de Vóley tras reprogramación de partido de Alianza Lima: "Una tontería"

Marcha hoy 25 de octubre EN VIVO: Inicia movilización hacia el Palacio de Justicia tras homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

Mundo

El triste final del granjero que crió a un hipopótamo como a su hijo, pero este lo atacó ferozmente hasta matarlo

Estos países de América Latina concentran parte importante de la producción mundial de los tres principales minerales del mundo

Madagascar despoja de su nacionalidad al presidente depuesto Andry Rajoelina tras el golpe militar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha hoy 25 de octubre EN VIVO: Inicia movilización hacia el Palacio de Justicia tras homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

Gobierno de José Jerí promete una unidad especializada contra la extorsión

Ricardo Belmont: “El fujimorismo envenenó el Perú"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025