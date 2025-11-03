HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

En América, un país se verá beneficiado por la producción de litio, un recurso crucial para el desarrollo de baterías destinadas a vehículos eléctricos y tecnologías de energías renovables.

La Caldera McDermitt tiene una de las concentraciones más altas de litio en los Estados Unidos. Foto: Bradley W. Parks/OPB
La Caldera McDermitt tiene una de las concentraciones más altas de litio en los Estados Unidos. Foto: Bradley W. Parks/OPB

Un descubrimiento en la caldera McDermitt, un supervolcán ubicado en la frontera entre Nevada y Oregón, podría contener hasta 40 millones de toneladas de litio, superando las reservas de Bolivia en el salar de Uyuni. Este depósito, de una vida útil estimada de 85 años, aseguraría la producción de litio hasta el año 2113 y convertiría a Estados Unidos en un actor fundamental en la extracción de este recurso crucial para el futuro energético.

La explotación de litio en este yacimiento apunta a ser una operación más eficiente y rentable; no obstante, presenta desafíos ambientales que deben ser considerados. Este mineral es fundamental para la transición hacia energías limpias, puesto que es indispensable en la producción de baterías para vehículos eléctricos y en sistemas de almacenamiento de energía.

En el borde de la Caldera McDermitt se encuentran algunas de las mayores concentraciones de litio de EE. UU. Foto: OPB

En el borde de la Caldera McDermitt se encuentran algunas de las mayores concentraciones de litio de EE. UU. Foto: OPB

Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

La importancia del hallazgo de litio en la Caldera McDermitt

Investigaciones, publicadas en Science Advances en 2023, sugieren que el depósito de litio en la Caldera McDermitt podría tener entre 24 y 40 millones de toneladas, lo que lo convierte en el mayor del mundo. Este yacimiento no solo podría cambiar la dinámica del mercado del litio, sino que también podría estabilizarlo al incrementar significativamente la oferta. Hasta hace poco, Bolivia se mantenía como el país con mayores reservas, con aproximadamente 23 millones de toneladas.

Mapa de la Caldera Mcdermitt donde se iniciará el proyecto de la mina de litio Thacker Pass en Nevada. Foto: OPB

Mapa de la Caldera Mcdermitt donde se iniciará el proyecto de la mina de litio Thacker Pass en Nevada. Foto: OPB

La ventaja de este yacimiento radica en su particular composición geológica, que permite una extracción de litio más eficiente en comparación con otros depósitos. En este supervolcán, el proceso para separar el litio de la arcilla es más simple, lo que reduce los costos de producción y acelera la extracción, un factor clave para satisfacer la creciente demanda mundial.

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

lr.pe

Impacto en el mercado global de litio

Este nuevo yacimiento podría posicionar a Estados Unidos como un actor clave en el suministro global de litio, un mineral esencial para la producción de baterías en vehículos eléctricos y dispositivos tecnológicos. Con la demanda proyectada de litio, que podría alcanzar un millón de toneladas métricas para el año 2040, este descubrimiento asegura una posición estratégica en el mercado de las energías renovables.

La creciente oferta de litio en Estados Unidos podría equilibrar las políticas comerciales internacionales, que actualmente están dominadas por países como China. Este cambio en la dinámica del mercado podría tener repercusiones significativas en la competitividad de Estados Unidos frente a otros países productores de litio.

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su "sol artificial" y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

lr.pe

Desafíos ambientales en la extracción de litio

A pesar de las ventajas económicas que representa el descubrimiento, la extracción de litio plantea desafíos ambientales que no pueden ser ignorados. Es fundamental implementar medidas de mitigación para minimizar los impactos negativos de la explotación del mineral. La extracción en la Caldera McDermitt debe ser compatible con los objetivos de sostenibilidad a nivel global y garantizar que el proceso no comprometa el medioambiente.

El yacimiento en la Caldera McDermitt tiene el potencial de transformar el mercado del litio, pero también requiere un enfoque equilibrado entre la explotación del recurso y la protección del medioambiente. La implementación de prácticas sostenibles será crucial para asegurar que este recurso se utilice de manera responsable.

