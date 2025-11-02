Apuñalamiento múltiple en tren del Reino Unido deja diez heridos en plena crisis por ataques con arma blanca

El Reino Unido sigue enfrentando una alarmante ola de crímenes con arma blanca. La noche del sábado 1 de noviembre, un violento apuñalamiento a bordo de un tren que cubría la ruta entre Doncaster y Londres dejó diez pasajeros heridos, cinco de los cuales continúan hospitalizados y dos se encuentran en estado crítico. El ataque se produjo a las 7:42 p. m., cuando el tren se aproximaba a la estación de Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire.

Las autoridades británicas detuvieron a dos hombres de 32 y 35 años como presuntos responsables del apuñalamiento múltiple en el tren rumbo a Londres. Ambos, ciudadanos británicos, están siendo interrogados bajo cargos de intento de asesinato. El superintendente John Loveless, de la Policía de Cambridgeshire, confirmó que no hay indicios de que el ataque esté relacionado con actividades terroristas, por lo que el caso se maneja como un hecho aislado de violencia.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Autoridades del Reino Unido se pronuncian tras el ataque

Luego del apuñalamiento múltiple ocurrido la noche del sábado en un tren que se dirigía a Londres, varias autoridades británicas emitieron declaraciones oficiales. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, describió el incidente como “profundamente preocupante” y solicitó a la ciudadanía seguir las instrucciones de la policía durante el proceso de investigación.

La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó la detención de dos personas en relación con el ataque e instó a la población a no especular mientras avanzan las investigaciones. También destacó la importancia de permitir que las autoridades trabajen con base en pruebas verificadas.

Reino Unido enfrenta una creciente ola de crímenes con arma blanca

El Reino Unido experimenta un aumento alarmante de los crímenes cometidos con armas blancas, situación que ha sido calificada por el actual Gobierno laborista como una “crisis nacional”. Según cifras oficiales, solo en el último año la policía incautó más de 60.000 cuchillos y navajas en distintas regiones del país.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) indican que, hasta marzo de 2025, se registraron 49.600 delitos relacionados con armas blancas y 262 homicidios donde se utilizó este tipo de arma. En algunas zonas de Londres, se han instalado contenedores especiales para que los ciudadanos entreguen voluntariamente cuchillos, como parte de las medidas para frenar la violencia.