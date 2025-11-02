HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Apuñalamiento múltiple en tren del Reino Unido deja diez heridos en plena crisis por ataques con arma blanca

Un tren que viajaba de Doncaster a Londres fue escenario de un apuñalamiento múltiple la noche del sábado; la policía descartó que se tratara de un atentado terrorista.

Autoridades del Reino Unido descartaron un atentado terrorista.
Autoridades del Reino Unido descartaron un atentado terrorista. | AFP

El Reino Unido sigue enfrentando una alarmante ola de crímenes con arma blanca. La noche del sábado 1 de noviembre, un violento apuñalamiento a bordo de un tren que cubría la ruta entre Doncaster y Londres dejó diez pasajeros heridos, cinco de los cuales continúan hospitalizados y dos se encuentran en estado crítico. El ataque se produjo a las 7:42 p. m., cuando el tren se aproximaba a la estación de Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire.

Las autoridades británicas detuvieron a dos hombres de 32 y 35 años como presuntos responsables del apuñalamiento múltiple en el tren rumbo a Londres. Ambos, ciudadanos británicos, están siendo interrogados bajo cargos de intento de asesinato. El superintendente John Loveless, de la Policía de Cambridgeshire, confirmó que no hay indicios de que el ataque esté relacionado con actividades terroristas, por lo que el caso se maneja como un hecho aislado de violencia.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Cuándo son las elecciones en Chile 2025 y se vota para elegir al nuevo presidente y sucesor de Gabriel Boric?

lr.pe

Autoridades del Reino Unido se pronuncian tras el ataque

Luego del apuñalamiento múltiple ocurrido la noche del sábado en un tren que se dirigía a Londres, varias autoridades británicas emitieron declaraciones oficiales. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, describió el incidente como “profundamente preocupante” y solicitó a la ciudadanía seguir las instrucciones de la policía durante el proceso de investigación.

La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó la detención de dos personas en relación con el ataque e instó a la población a no especular mientras avanzan las investigaciones. También destacó la importancia de permitir que las autoridades trabajen con base en pruebas verificadas.

PUEDES VER: Rusia ataca aeródromos, depósitos de drones de largo alcance y frustra desembarco de grupo élite ucraniano

lr.pe

Reino Unido enfrenta una creciente ola de crímenes con arma blanca

El Reino Unido experimenta un aumento alarmante de los crímenes cometidos con armas blancas, situación que ha sido calificada por el actual Gobierno laborista como una “crisis nacional”. Según cifras oficiales, solo en el último año la policía incautó más de 60.000 cuchillos y navajas en distintas regiones del país.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) indican que, hasta marzo de 2025, se registraron 49.600 delitos relacionados con armas blancas y 262 homicidios donde se utilizó este tipo de arma. En algunas zonas de Londres, se han instalado contenedores especiales para que los ciudadanos entreguen voluntariamente cuchillos, como parte de las medidas para frenar la violencia.

Notas relacionadas
Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

LEER MÁS
El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

LEER MÁS
Starmer pide reforzar el envío de armas de largo alcance a Ucrania y propone financiarlos con activos rusos congelados

Starmer pide reforzar el envío de armas de largo alcance a Ucrania y propone financiarlos con activos rusos congelados

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor

María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Brasil? Las claves para entender la guerra contra el grupo criminal Comando Vermelho

¿Qué está pasando en Brasil? Las claves para entender la guerra contra el grupo criminal Comando Vermelho

LEER MÁS
Arlin Medrano, la periodista mexicana que desafió el bloqueo a Gaza y terminó presa por fuerzas israelíes

Arlin Medrano, la periodista mexicana que desafió el bloqueo a Gaza y terminó presa por fuerzas israelíes

LEER MÁS
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
El país de América Latina que lidera la mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina que lidera la mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025