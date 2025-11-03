HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Reino Unido retira al expríncipe Andrés su último título militar por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El gobierno británico retirará al expríncipe Andrés su título de vicealmirante, debido a sus conexiones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Este es el último rango militar que le quedaba.

El expríncipe Andrés ahora es conocido como Andrés Mountbatten-Windsor.
El expríncipe Andrés ahora es conocido como Andrés Mountbatten-Windsor. | Foto: AFP

El gobierno del Reino Unido anunció que retirará al expríncipe Andrés su título honorífico de vicealmirante, el último rango militar que le quedaba, debido a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

En 2022, Andrés ya había sido despojado por su madre, la fallecida reina Isabel II, de sus títulos militares honoríficos tras ser demandado por Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando ella tenía 17 años.

También podría perder sus medallas militares

Recientemente, el rey Carlos III retiró a su hermano todos los títulos y honores reales que le quedaban, en medio de la indignación en Reino Unido por los vínculos de Andrés con Jeffrey Epstein.

"Andrés ha renunciado a los cargos honoríficos que tenía en las fuerzas armadas. Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar ese último título restante de vicealmirante que posee", declaró el ministro de Defensa, John Healey.

Healey aseguró que el gobierno británico también se guiaría por la opinión del rey Carlos III sobre si Andrés tendrá que perder sus medallas militares.

Donald Trump siente pena por la Familia Real

El expríncipe siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre, quien aseguró en sus memorias póstumas que fue obligada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, a pesar de ser menor de edad.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo sentir pena por la familia real británica, luego de ser consultado sobre la situación del expríncipe Andrés.

"Es una cosa terrible lo que le ocurrió a la familia real. Ha sido una situación trágica, y es muy malo. Quiero decir, siento pena por la familia, dijo Donald Trump a bordo del Air Force One

