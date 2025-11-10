La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, generó tensiones con China tras manifestar su apoyo político y militar a Taiwán durante una sesión parlamentaria con un representante taiwanés durante una cumbre regional en Seúl, lo que ya había provocado malestar en Beijing. Sus declaraciones abordaron un posible ataque de Beijing a la isla y su impacto sobre la seguridad japonesa.

Tras esas declaraciones, el cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, publicó en redes sociales un mensaje violento dirigido a Takaichi, que luego fue eliminado. El comentario del diplomático provocó que Tokio solicitara explicaciones a Beijing.

¿Qué dijo el cónsul general chino, sobre Sanae Takaichi y cuál fue la reacción de Japón y China?

Xue compartió un artículo del diario Asahi sobre las declaraciones de Takaichi y agregó un mensaje violento: “No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello que se ha abalanzado sobre nosotros sin dudarlo un instante. ¿Están preparados?”. La publicación se produjo específicamente después de que la primera ministra hablara sobre la posibilidad de que Japón responda ante un ataque militar chino a Taiwán.

El secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, calificó el mensaje de el cónsul general como “extremadamente inapropiado”. Confirmó que Japón presentó una queja formal ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y la embajada en Beijing, exigiendo la eliminación de la publicación y aclaraciones sobre su contenido.

Kihara indicó que la intención del diplomático “no estaba del todo clara” y recordó que Japón había solicitado previamente a China tomar medidas frente a comentarios similares. Desde Estados Unidos, el embajador George Glass compartió el mensaje eliminado en la red social X, calificándolo como amenaza hacia Takaichi y la población japonesa, y señaló que “la máscara se ha vuelto a caer”.

Por su parte, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, declaró en rueda de prensa que la publicación de Xue era una respuesta a los “comentarios erróneos y peligrosos” de Takaichi sobre Taiwán. Además, instó al gobierno japonés a “analizar en profundidad sus responsabilidades históricas”.

¿Cuál es la postura de la primera ministra japonesa respecto a un posible ataque militar de China a Taiwán?

Durante una comparecencia ante la comisión de Presupuestos de la cámara baja, Takaichi reiteró que Japón podría actuar en defensa propia si China atacara Taiwán. Señaló que el marco legal vigente sobre defensa colectiva, aprobado en 2015 durante el gobierno de Shinzo Abe, habilita la intervención de las Fuerzas de Autodefensa en caso de agresión o bloqueo armado a la isla.

La mandataria explicó que sus declaraciones reflejan la posición oficial del gobierno y que no serían retiradas, pese a las críticas provenientes de Beijing y de partidos opositores en Japón. El mensaje subraya que cualquier acción se desarrollaría conforme a la legislación japonesa sobre defensa colectiva y situaciones de amenaza a la supervivencia del país.