Estos son los 5 países más educados del mundo, según encuesta de servicios financieros Remitly
Japón es el país más educado del mundo, según un estudio global de Remitly, con un 35,15% de encuestados que destacan su cortesía, en una sociedad donde el respeto y la armonía social marcan las interacciones cotidianas.
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La empresa de servicios financieros Remitly elaboró recientemente un estudio que identifica a los países con mejor educación y trato interpersonal a nivel global. La investigación se sustentó en encuestas aplicadas a 4.600 personas de 26 naciones, quienes evaluaron su propia percepción de cortesía y la experiencia en los destinos que han visitado.
¿Cuáles son los países más educados en el mundo?
Japón lidera el ranking de los países más educados del mundo, según el estudio de Remitly, con un 35,15% de encuestados que destacan su cortesía. La posición no sorprende: su cultura prioriza el respeto y la armonía social, lo que se refleja en el uso de honoríficos y reverencias en la vida cotidiana.
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En segundo lugar aparece Canadá (13,5%), seguido por Reino Unido (6,23%), ambos reconocidos por su tendencia a la amabilidad verbal, con expresiones constantes de cortesía y, en el caso británico, una arraigada cultura del orden en las filas.
El top cinco lo completan China y Alemania, consolidando una lista que refleja distintas formas de entender la educación y el respeto a nivel global.
- Japón
- Canadá
- Reino Unido
- China
- Alemania
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¿Qué otros aspectos se tomó en cuenta para analizar a los países más educados del mundo?
La percepción sobre la educación y la cortesía entre países no se limita al nivel académico, sino también a aspectos culturales como la amabilidad, el respeto y la forma en que las personas interactúan en su vida cotidiana.
En esa línea, la investigación —basada en encuestas a miles de personas de distintas naciones— analiza cómo los ciudadanos perciben su comportamiento y el de otros países, así como las experiencias de viajeros que han sido recibidos con mayor o menor cordialidad.
La lista completa de los países más educados del mundo, según Remitly. Foto: Remitly