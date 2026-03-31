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La nueva millonaria más joven del mundo está en América Latina: no supera los 20 años y es parte del mercado industrial

Su abuelo fundó WEG en 1961, un gigante brasileño en maquinaria industrial, que impulsa su fortuna y la posiciona en el ranking global de jóvenes millonarios.

Aunque la mayoría de esta generación de adinerados heredaron sus fortunas, 12 lo hicieron por sí mismos. Foto: Instagram/Globo
Aunque la mayoría de esta generación de adinerados heredaron sus fortunas, 12 lo hicieron por sí mismos. Foto: Instagram/Globo

Amelie Voigt Trejes fue destacada como la multimillonaria más joven del mundo en la lista de Forbes 2026. Su patrimonio neto se estima en alrededor de US$1.100 millones, una cifra que la coloca al frente de los más jóvenes en América Latina y el ranking global. Su fortuna proviene principalmente de su participación en la exitosa empresa WEG, fundada por su abuelo, que es un gigante en el sector industrial y eléctrico.

Cabe indicar que, en la última lista presentada por la revista estadounidense, un récord de 35 personas lograron alcanzar los 10 dígitos antes de los 30 años, lo que representa el 1% de los 3.428 multimillonarios en el planeta, pero un incremento del 0,4% en comparación con 2025.

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Aunque la mayoría de esta generación de adinerados heredaron sus fortunas, 12 lo hicieron por sí mismos. Entre estos se encuentran Surya Midha, Brendan Foody y Adarsh Hiremath, los creadores de la startup de reclutamiento de IA Mercor. Con solo 22 años, cada uno posee un patrimonio de US$2.200 millones.

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La joven que empodera América Latina

Con solo 20 años, su fortuna proviene de un gigante brasileño de maquinaria industrial fundado en 1961 por su abuelo, Werner Ricardo Voigt. Amelie es menor que sus hermanos gemelos Pedro y Felipe Voigt Trejes, y siete semanas menor que Johannes von Baumbach, heredero de una farmacéutica alemana, quien ocupa el segundo lugar en el ranking.

En ediciones anteriores de Forbes, su prima Lívia Voigt de Assis (o simplemente Livia Voigt) figuró como la representante más joven del mundo gracias a su participación heredada en la misma compañía familiar.

Otros jóvenes bajo la condición de herencia incluyen a Clemente Del Vecchio (21), del imperio italiano EssilorLuxottica, y a Kim Jung-youn (22), quien recibió una fortuna en el sector de juegos en línea junto con su hermana mayor.

Los jóvenes millonarios de una misma empresa

La lista de Forbes de los multimillonarios menores de 30 años incluye a múltiples miembros de la familia Voigt, todos herederos del gigante industrial brasileño WEG.

La multinacional líder en tecnologías de ingeniería eléctrica, automatización y soluciones energéticas fue fundada en Jaraguá do Sul. Especializada en la fabricación de motores eléctricos, generadores, transformadores, turbinas y sistemas automáticos, cuenta con presencia en más de 140 países y es parte de sectores de minería, infraestructura y manufactura.

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