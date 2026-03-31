Ejercito de Colombia rescató en la selva a cinco niños ocultos para no ser reclutados por las FARC

De manera preliminar, se informó que las edades de los afectados oscilan entre los 3 y 18 años. Foto: AFP.

De manera preliminar, se informó que las edades de los afectados oscilan entre los 3 y 18 años. Foto: AFP.

El Ejército Nacional de Colombia rescató a cinco menores de edad y una joven de 18 años reportados como desaparecidos en Caquetá luego de que sus padres, quienes fueron secuestrados por las FARC, los ocultaran en la zona selvática para que no fueran reclutados por las disidencias. Tras liberarse de su cautiverio de la estructura de ‘Rodrigo Cadete’, ambos apoderados notificaron a las autoridades sobre la situación de los niños.

La búsqueda fue realizada por la Brigada 12, quienes lograron dar con los paraderos en una parte rural de Cartagena del Chocó. De manera preliminar, se informó que las edades de los afectados oscilan entre los 3 y 18 años; todos han llegado con buen estado de salud, pese a haber permanecido varios días en la intemperie.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aprovechó para apuntar contra el grupo armado y describió que estos “atentan contra los campesinos” como parte de su “esencia criminal”. Respecto a la hazaña, reveló que las “tropas, con apoyo aéreo y capacidades médicas en terreno, les brindaron atención inmediata, alimentos y protección, garantizando su estabilización”.

Secuestrados y al borde de la muerte

Según relató el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División, el padre de los menores había sido secuestrado y obligado a realizar trabajos forzados, logrando huir tras conocer una orden de asesinato dictada por alias ‘La Morocha’, quien comandaba la agrupación en aquella localidad. Sin embargo, la organización se mantuvo al asedio de sus hijos, condicionando la entrega de los mismos a la presentación del progenitor para que fuera “ajusticiado”.

La acción militar se planteó mediante un consejo de seguridad realizado el pasado 29 de marzo y fue comandado por “liderado por la gobernación, por la Secretaría de Gobierno de Peñas Coloradas”, indicó Cortés para Blu Radio.

“También asiste, por supuesto, la Defensoría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cruz Roja Internacional, el Ejército, la Policía, la Armada, y se hacen los primeros acercamientos para ver qué tipo de misión se iba a hacer, si una humanitaria o una militar para poderlos recuperar del sitio donde habían quedado escondidos”, añadió.

¿Cómo fueron encontrados los niños?

“Logramos enlazar a los menores hacia las 3 de la mañana”, detalló el general. De acuerdo con el relato de la incursión, se logró tomar contacto con la joven de 18 años que se mantenía con ellos, quien, por un mensaje de un móvil, facilitó que los adolescentes de 16 años contactaran con los soldados que los reunieron con las niñas de 3, 6 y 12 años.

Cabe indicar que la autoridad decidió implementar un asalto aéreo lejano y una infiltración terrestre con absoluto sigilo. Esta acción les permitió el avance durante un kilómetro en medio de la vegetación.

“Y básicamente fue un direccionamiento que le da el papá a sus hijos. Vía celular se mantiene la comunicación, dándole indicaciones, palabras claves para encontrarlos, el sitio, las coordenadas exactas donde estaban y, gracias a Dios, logramos llegar antes que los bandidos; si no, la historia hubiera sido diferente”, complementó.