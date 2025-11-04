Azruddin Mohamed, el 'Donald Trump de Guyana', juramenta como diputado pese a orden de extradición de EEUU

Azruddin Mohamed llegando a la sesión de instalación de la Asamblea Nacional en Georgetown. | Foto: AFP

Azruddin Mohamed, apodado el "Donald Trump de Guyana", se juramentó como diputado tres días después de haber sido arrestado y liberado bajo fianza, mientras pesa sobre él una solicitud de extradición de Estados Unidos por contrabando de oro y fraude.

Mohamed llegó al parlamento en Georgetown, pero no fue investido como líder de la oposición, cargo que según la Constitución corresponde normalmente al segundo lugar en las elecciones presidenciales. "No será elegido hoy", dijo un portavoz de la Asamblea.

Mohamed quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales

El millonario guyanés de 38 años, aficionado a los autos de lujo, irrumpió en la política este año al postularse como candidato presidencial en Guyana con su recién creado partido WIN (Ganar/Nosotros Invertimos en la Nación, por sus siglas en inglés).

Aunque no logró vencer al presidente Irfaan Ali, reelecto con el 55% de los votos, generó sorpresa al conseguir el segundo lugar con 24,87% de los votos, suficientes para superar a Aubrey Norton (17,79%), antiguo líder de la oposición en un sistema tradicionalmente bipartidista.

Mohamed y su padre, Nazar, enfrentan una orden de arresto emitida por Estados Unidos. Por ello, las autoridades guyanesas los detuvieron brevemente y los liberaron bajo fianza de 150.000 dólares guyaneses (aproximadamente 750 dólares) cada uno.

EEUU lo acusa de fraude y contrabando de oro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros los sancionó por una importante evasión fiscal y la justicia norteamericana solicitó su extradición por presuntos crímenes de fraude, contrabando de oro y el pago de una empresa de Estados Unidos a cambio de un auto de lujo.

Azruddin Mohamed y su padre deberán presentarse ante la policía todos los viernes y están citados por la justicia el 10 de noviembre de 2025 para una nueva audiencia sobre su posible extradición.

Durante la campaña, Azruddin Mohamed, quien rara vez habla con la prensa, prometió acabar con la corrupción y sacudir a las élites políticas destacando su éxito financiero, a veces con promesas populistas como la de no cobrar su salario presidencial si era elegido.