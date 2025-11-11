Al menos doce personas murieron y veintisiete resultaron heridas este martes tras un atentado suicida frente al tribunal de distrito Kachehri, en Islamabad, la capital de Pakistán. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, confirmó el número de víctimas y aseguró que se trató de un ataque con explosivos en una zona donde también funcionan oficinas gubernamentales.

El ministro informó que el atentado fue cometido por un agresor que intentó ingresar al recinto judicial. “A las 12:39 p. m. (07:39 GMT), se llevó a cabo un ataque suicida en los juzgados de distrito (Kachehri), hasta el momento 12 personas han muerto y alrededor de 27 han resultado heridas”, declaró Naqvi a los periodistas en el lugar. Añadió que el atacante intentó entrar en el complejo, pero “al no conseguirlo, atacó un vehículo policial”.

TE RECOMENDAMOS EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué detalles se conocen sobre el atentado suicida ocurrido en Islamabad?

El ataque se produjo en el sector G-11 de la capital, durante la hora punta, en un área no residencial, pero con una gran afluencia de personas debido a las audiencias judiciales. Según informes de prensa, las víctimas eran en su mayoría transeúntes y personas que acudían a citas judiciales.

Testigos describieron escenas de confusión y desesperación tras la detonación. Un abogado, Mohammed Shahzad Butt, declaró a AFP que escuchó “una explosión masiva”. “Todo el mundo empezó a correr hacia dentro despavorido. He visto al menos cinco cadáveres tirados en la puerta principal”, señaló. Otro abogado, Rustam Malik, comentó que escuchó “un fuerte estallido en la puerta” cuando ingresaba al complejo judicial. “Fue un caos total, los abogados y la gente corrían dentro del complejo. Vi dos cuerpos tendidos en la puerta y varios vehículos en llamas”, declaró.

Un periodista de AFP observó que tropas paramilitares acordonaron la zona donde, según el ministro del Interior, el atacante detonó los explosivos cerca de un vehículo policial. “Estamos tratando de identificar quién es el agresor y de dónde viene”, indicó Naqvi. En el lugar fue localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, aunque no se ha revelado su identidad.

¿Qué grupos podrían estar relacionados con este ataque y cuál es la postura del gobierno paquistaní?

Hasta el momento, ningún grupo reivindicó la autoría del atentado. El primer ministro Shehbaz Sharif responsabilizó a “terroristas respaldados por India”, sin presentar pruebas que sustenten esa acusación. También mencionó a los talibanes paquistaníes (TTP) y a los separatistas de la región de Baluchistán, ambos vinculados con ataques dirigidos principalmente contra las fuerzas de seguridad.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia EFE indicaron que el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes habría ejecutado el ataque, aunque ni este ni otro grupo se lo atribuyeron oficialmente. El atentado tuvo lugar un día después de que un vehículo explotó cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en India, dejando ocho muertos y veinte heridos. El primer ministro indio, Narendra Modi, prometió llevar ante la Justicia a los responsables de esa explosión.

Pakistán enfrenta un aumento de ataques desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 2021. Islamabad acusa a Kabul de albergar a insurgentes del TTP en su territorio para realizar operaciones dentro de Pakistán, algo que el gobierno afgano niega.