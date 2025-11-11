HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro
Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     
Mundo

Atentado con explosivos en la capital de Pakistán deja al menos 12 muertos y 27 heridos frente a un tribunal

El ministro del Interior de Pakistán, informó que el atacante intentó ingresar al recinto judicial, pero detonó la bomba frente a un vehículo policial.

Fuerzas de seguridad acordonan la zona tras el atentado en Pakistán. Foto: AFP
Fuerzas de seguridad acordonan la zona tras el atentado en Pakistán. Foto: AFP

Al menos doce personas murieron y veintisiete resultaron heridas este martes tras un atentado suicida frente al tribunal de distrito Kachehri, en Islamabad, la capital de Pakistán. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, confirmó el número de víctimas y aseguró que se trató de un ataque con explosivos en una zona donde también funcionan oficinas gubernamentales.

El ministro informó que el atentado fue cometido por un agresor que intentó ingresar al recinto judicial. “A las 12:39 p. m. (07:39 GMT), se llevó a cabo un ataque suicida en los juzgados de distrito (Kachehri), hasta el momento 12 personas han muerto y alrededor de 27 han resultado heridas”, declaró Naqvi a los periodistas en el lugar. Añadió que el atacante intentó entrar en el complejo, pero “al no conseguirlo, atacó un vehículo policial”.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

lr.pe

¿Qué detalles se conocen sobre el atentado suicida ocurrido en Islamabad?

El ataque se produjo en el sector G-11 de la capital, durante la hora punta, en un área no residencial, pero con una gran afluencia de personas debido a las audiencias judiciales. Según informes de prensa, las víctimas eran en su mayoría transeúntes y personas que acudían a citas judiciales.

Testigos describieron escenas de confusión y desesperación tras la detonación. Un abogado, Mohammed Shahzad Butt, declaró a AFP que escuchó “una explosión masiva”. “Todo el mundo empezó a correr hacia dentro despavorido. He visto al menos cinco cadáveres tirados en la puerta principal”, señaló. Otro abogado, Rustam Malik, comentó que escuchó “un fuerte estallido en la puerta” cuando ingresaba al complejo judicial. “Fue un caos total, los abogados y la gente corrían dentro del complejo. Vi dos cuerpos tendidos en la puerta y varios vehículos en llamas”, declaró.

Un periodista de AFP observó que tropas paramilitares acordonaron la zona donde, según el ministro del Interior, el atacante detonó los explosivos cerca de un vehículo policial. “Estamos tratando de identificar quién es el agresor y de dónde viene”, indicó Naqvi. En el lugar fue localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, aunque no se ha revelado su identidad.

PUEDES VER: Senado de EE. UU. alcanza la mayoría de votos necesarios para avanzar hacia la reapertura del gobierno federal

lr.pe

¿Qué grupos podrían estar relacionados con este ataque y cuál es la postura del gobierno paquistaní?

Hasta el momento, ningún grupo reivindicó la autoría del atentado. El primer ministro Shehbaz Sharif responsabilizó a “terroristas respaldados por India”, sin presentar pruebas que sustenten esa acusación. También mencionó a los talibanes paquistaníes (TTP) y a los separatistas de la región de Baluchistán, ambos vinculados con ataques dirigidos principalmente contra las fuerzas de seguridad.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia EFE indicaron que el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes habría ejecutado el ataque, aunque ni este ni otro grupo se lo atribuyeron oficialmente. El atentado tuvo lugar un día después de que un vehículo explotó cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en India, dejando ocho muertos y veinte heridos. El primer ministro indio, Narendra Modi, prometió llevar ante la Justicia a los responsables de esa explosión.

Pakistán enfrenta un aumento de ataques desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 2021. Islamabad acusa a Kabul de albergar a insurgentes del TTP en su territorio para realizar operaciones dentro de Pakistán, algo que el gobierno afgano niega.

Notas relacionadas
Afganistán y Pakistán amplían el alto el fuego de 48 horas mientras se aproxima el diálogo en Doha, según medios

Afganistán y Pakistán amplían el alto el fuego de 48 horas mientras se aproxima el diálogo en Doha, según medios

LEER MÁS
Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego tras varios días de enfrentamientos

Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego tras varios días de enfrentamientos

LEER MÁS
Afganistán lanza ataques aéreos contra Pakistán tras varios días de tensiones por zona fronteriza

Afganistán lanza ataques aéreos contra Pakistán tras varios días de tensiones por zona fronteriza

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
Debate presidencial de Anatel en Chile, en vivo: los candidatos se enfrentan por última vez antes de las elecciones en Chile

Debate presidencial de Anatel en Chile, en vivo: los candidatos se enfrentan por última vez antes de las elecciones en Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Mundo

Petro se defiende de quienes lo acusan de estar de lado del régimen de Maduro: “Solo el pueblo derrota las dictaduras"

Maduro exige a los líderes de América Latina a pedir el fin de los ataques de EE.UU. cerca de Venezuela

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025