¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Economía

Petroperú iniciará segunda convocatoria para elegir a firma internacional que dirigirá su transformación

Tras declarar desierta la primera licitación, Petroperú anunció que realizara una segunda convocatoria en la quincena de noviembre para el Servicio de Transformación Integral. Dicha medida se enmarca en el Decreto de Urgencia N° 013-2024.

Petroperú declaró desierta la primera licitación por descalificaciones técnicas y sobreprecio del 17 %. Foto: Andina
Petroperú declaró desierta la primera licitación por descalificaciones técnicas y sobreprecio del 17 %. Foto: Andina

A través de un comunicado institucional, Petroperú informó que declaró desierto el concurso para la elección del Chief Transformation Officer (CTO), entidad encargada de brindar asesoría especializada para la implementación de su proceso de transformación integral. En consecuencia, se pondrá en marcha una segunda convocatoria en la quincena de noviembre.

Como se recuerda, a mediados de septiembre del año pasado, el gobierno emitió el Decreto de Urgencia N° 013-2024, que dispuso una serie de medidas para garantizar su sostenibilidad financiera, eficiencia operativa e impulsar un proceso de reorganización a cargo de una firma internacional, que debe establecer una Oficina de Gestión del Proceso de Transformación Integral.

"La firma especializada debe proveer a Petroperú. de un Oficial Principal de Transformación (Chief Transformation Officer – CTO), a quien el Directorio le otorga, de ser necesario, las facultades de representación legal que sean necesarias para el cumplimiento de los servicios del Oficial Principal de Transformación, y reporta sobre el progreso del Proceso de Transformación Integral directamente al Directorio", se lee en el dispositivo legal firmado por la expresidenta Dina Boluarte.

Petroperú: declaran desierta licitación para asesoría internacional

En octubre, Petroperú puso en marcha la licitación para la contratación de una empresa especializada en transformación integral. Las propuestas debían presentarse hasta el 24 de octubre, pero cuatro de los postulantes no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos establecidos.

Estas condiciones eran tener experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda y negociación con acreedores de empresas del sector hidrocarburos, así como en diseño e implementación de procesos de reorganización o transformación de la gestión y gobernanza de empresas o entidades estatales.

No obstante, solo el consorcio Arthur D. Little - DLA Piper logró avanzar hasta la fase de evaluación económica, pero, su oferta superó el 17% del monto estimado referencial (MER), por lo que, el 7 de noviembre se declaró desierta la primera convocatoria del proceso. A mediados de este mes, la petrolera tendrá que realizar un nuevo concurso que deberá concluir durante la tercera semana de diciembre.

"De esta manera, Petroperú reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y la rigurosidad técnica en todos sus procesos de contratación. Cumpliendo con lo dispuesto con el marco normativo", señalan desde Petroperú.

PUEDES VER: Refinería de Talara: incendio en unidad de destilación al vacío dejó un trabajador herido

lr.pe

Petroperú sigue sin cambiar directorio

Pese a que la ministra de Economía, Denisse MIralles, había anunciado que la semana pasada se concretaría el cambio total del directorio de Petroperú, lo cierto es que esto no ha ocurrido. Ante los medios de comunicación, la titular del MEF dejó entrever que los nuevos dirigentes deben estar alineados a la apuesta del gobierno de Jerí.

"Hemos evaluado muy concienzudamente el perfil de los candidatos que deben hacerse cargo de la dirección de Petroperú. Si bien ha tomado algunos días, es necesario que ellos estén con una visión alineada a lo que el gobierno quiere con la empresa", sostuvo.

Como se recuerda, han pasado cerca de tres semanas desde que la Junta General de Accionistas decidió remover a Alejandro Narváez, y al gerente general Óscar Vera. Precisamente, Narváez solicitó al MEF y Minem que revisen el procedimiento de su salida, ya que considera que dicha decisión podría tener implicancias de gobernanza y contingencias institucionales.

