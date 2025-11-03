HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Esta es la mejor sopa de América Latina y la segunda del mundo en 2025: no es de Perú, Ecuador ni Paraguay

Una sopa tradicional de América Latina se posicionó en el top 2 mundial, superando a Perú, Ecuador y Paraguay en el ranking 2025 de TasteAtlas.

América Latina se ve representado con México en el ranking de Taste Atlas.
América Latina se ve representado con México en el ranking de Taste Atlas. | Composición LR

TasteAtlas reveló su esperado ranking con las mejores sopas del mundo, una clasificación basada en miles de valoraciones de expertos y comensales. En esta edición, un platillo de América Latina logró escalar hasta el segundo lugar global, superando a reconocidas sopas de la región como el chupe de camarones, el vori-vori y el caldo de bolas.

El mapa culinario mundial se redibuja con esta sorpresiva elección, que confirma el crecimiento y reconocimiento internacional de la gastronomía latinoamericana. Pese a la competencia de sopas asiáticas y europeas, fue un platillo latino el que capturó el paladar global en este 2025.

PUEDES VER: El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

lr.pe

¿Cuál es el país latinoamericano con la mejor sopa y la segunda mejor del mundo?

Se trata de México, que figura en el ranking con su icónico caldo de queso, originario del estado de Sonora. Este platillo alcanzó el puesto #2 a nivel mundial, consolidándose como la mejor sopa de América Latina según TasteAtlas.

El caldo de queso se elabora con papas, chile verde, queso y caldo de pollo. Su clave está en agregar el queso justo al final para lograr una textura cremosa sin grumos. Este plato sencillo pero sabroso ha cruzado fronteras y hoy es parte del orgullo culinario mexicano.

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

Las 25 mejores sopas del mundo, según TasteAtlas 2025

La lista de TasteAtlas reúne las sopas más sabrosas del mundo, desde clásicos asiáticos como el ramen hasta joyas latinoamericanas como el caldo de queso y el vori-vori. Japón lidera con varias variedades, pero América Latina destaca con fuerza en el top 5.

  1. Lanzhou Lamian – China (4.8)
  2. Caldo de queso – México (4.7)
  3. Vori-vori – Paraguay (4.7)
  4. Pèpè Soup – Camerún (4.7)
  5. Ramen – Japón (4.6)
  6. Ramen Tonkotsu – Japón
  7. Ramen estilo Yokohama – Japón
  8. Soto Betawi – Indonesia
  9. Miso Ramen – Japón
  10. Hakata Ramen – Japón
  11. Pho de ternera – Vietnam
  12. Tom kha gai – Tailandia
  13. Mercimek çorbası – Turquía
  14. Gulai – Indonesia
  15. Sinigang – Filipinas
  16. Sopa de salmón (Lohikeitto) – Finlandia
  17. Hot Pot taiwanés – Taiwán
  18. Kalakeitto – Finlandia
  19. Empal Gentong – Indonesia
  20. Beyran çorbası – Turquía
  21. Bela čorba – Serbia
  22. Ohn no khao swè – Myanmar
  23. Pho – Vietnam
  24. Shoyu Ramen – Japón
  25. Tom Yum – Tailandia

