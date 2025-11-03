Esta es la mejor sopa de América Latina y la segunda del mundo en 2025: no es de Perú, Ecuador ni Paraguay

América Latina se ve representado con México en el ranking de Taste Atlas. | Composición LR

América Latina se ve representado con México en el ranking de Taste Atlas. | Composición LR

TasteAtlas reveló su esperado ranking con las mejores sopas del mundo, una clasificación basada en miles de valoraciones de expertos y comensales. En esta edición, un platillo de América Latina logró escalar hasta el segundo lugar global, superando a reconocidas sopas de la región como el chupe de camarones, el vori-vori y el caldo de bolas.

El mapa culinario mundial se redibuja con esta sorpresiva elección, que confirma el crecimiento y reconocimiento internacional de la gastronomía latinoamericana. Pese a la competencia de sopas asiáticas y europeas, fue un platillo latino el que capturó el paladar global en este 2025.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es el país latinoamericano con la mejor sopa y la segunda mejor del mundo?

Se trata de México, que figura en el ranking con su icónico caldo de queso, originario del estado de Sonora. Este platillo alcanzó el puesto #2 a nivel mundial, consolidándose como la mejor sopa de América Latina según TasteAtlas.

El caldo de queso se elabora con papas, chile verde, queso y caldo de pollo. Su clave está en agregar el queso justo al final para lograr una textura cremosa sin grumos. Este plato sencillo pero sabroso ha cruzado fronteras y hoy es parte del orgullo culinario mexicano.

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Las 25 mejores sopas del mundo, según TasteAtlas 2025

La lista de TasteAtlas reúne las sopas más sabrosas del mundo, desde clásicos asiáticos como el ramen hasta joyas latinoamericanas como el caldo de queso y el vori-vori. Japón lidera con varias variedades, pero América Latina destaca con fuerza en el top 5.