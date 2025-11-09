HOYSuscripcion LR Focus

Filipinas evacúa a un millón de personas ante el inminente impacto del supertifón Fung-wong

El potente ciclón tocará tierra esta noche en la provincia de Aurora, con vientos de hasta 250 km/h. Las autoridades cerraron escuelas y cancelaron 300 vuelos.

En Filipinas esperan la llegada del tifón Fung-wong.
En Filipinas esperan la llegada del tifón Fung-wong. | AFP

Más de 1,2 millones de personas fueron evacuadas y al menos una murió por las inundaciones del domingo en Filipinas, horas antes del impacto del supertifón Fung-wong en la costa este del archipiélago.

El fenómeno, con vientos sostenidos de hasta 250 km/h, debería tocar tierra entre las 20:00 y 23:00 horas locales en la provincia de Aurora, informó a la AFP la meteoróloga estatal Charmagne Varilla.

lr.pe

Filipinas se prepara para el impacto

Fung-wong llega pocos días después de que otro tifón, Kalmaegi, dejara 224 muertos y más de 100 desaparecidos en las islas de Cebú y Negros, lo que agrava la emergencia climática que enfrenta el país del sudeste asiático.

En la ciudad de Catbalogan, una mujer de 64 años falleció cuando intentaba evacuar su vivienda. “El viento era muy fuerte y llovía mucho”, relató el rescatista Juniel Tagarino a la AFP.

Poblaciones en alerta en Luzón y Catanduanes

En Aurora, los pobladores reforzaron sus viviendas con láminas de acero y madera. “Nos preocupa que el tifón llegue de noche; no veremos lo que pasa afuera”, dijo el funcionario local Aries Ora.

El Gobierno ordenó cerrar escuelas y oficinas públicas en la isla de Luzón, incluida la capital Manila, y cancelar más de 300 vuelos. En Catanduanes, las calles se transformaron en ríos por las lluvias torrenciales.

El subdirector de Defensa Civil, Rafaelito Alejandro, confirmó la evacuación preventiva de casi 1,2 millones de personas en todo el país.

lr.pe

Lluvias intensas y riesgo de deslizamientos

El meteorólogo Benison Estareja advirtió que Fung-wong podría descargar hasta 200 litros de lluvia por metro cuadrado, provocando graves inundaciones y deslizamientos.

Científicos advierten que el cambio climático está intensificando la fuerza de los ciclones en Asia: los océanos más cálidos fortalecen los tifones y aumentan las lluvias extremas.

