HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Uruguay endurece y refuerza los controles en la frontera con Brasil tras el fatal operativo policial en Río de Janeiro

El ministro de Uruguay, Carlos Negro, anunció un viaje a Brasil y órdenes específicas para reforzar la custodia ante eventuales movimientos del crimen organizado.

Uruguay refuerza vigilancia fronteriza tras el operativo letal en Río de Janeiro. Foto: Composición LR
Uruguay refuerza vigilancia fronteriza tras el operativo letal en Río de Janeiro. Foto: Composición LR

El gobierno de Uruguay reforzó la seguridad en la frontera con Brasil después del operativo policial en Río de Janeiro que dejó más de 130 muertos. El ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa, informó que existen órdenes de vigilancia estrictas: “Estamos abordando la problemática. Dentro de unos pocos días vamos a estar viajando a Brasil para tratar la situación con autoridades de la región", adelantó el ministro.

Negro expresó que las autoridades analizan el asunto en conjunto con otros gobiernos latinoamericanos. También señaló que el refuerzo de patrullajes ya está en marcha y que la Policía recibió instrucciones directas para custodiar la zona limítrofe: "La policía ya está tomando cartas en el asunto”, sentenció.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Drones, armas y financiamiento estratégico: la ofensiva del Comando Vermelho que provocó una de las mayores masacres en Río de Janeiro

lr.pe

¿Qué advirtieron autoridades uruguayas sobre el riesgo de que la crisis de seguridad en Brasil impacte en Uruguay?

El senador del Partido Nacional Javier García planteó que el Poder Ejecutivo utilice al Ejército para asegurar la frontera. Indicó que la ley lo habilita y citó como antecedente la pandemia, cuando militares impidieron ingresos irregulares.

García basó su pedido en la posibilidad de fuga de bandas criminales desde Río de Janeiro y en un eventual efecto de contagio hacia Uruguay: “Esto que pasó en Río de Janeiro no se concentra solo allí", afirmó el senador. Asimismo, mencionó que la operación en Brasil no se limitaría a esa ciudad y sostuvo que el despliegue militar ya mostró eficacia en el pasado reciente.

El senador Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, también expresó respaldo a las medidas adicionales de control fronterizo. Comunicó que mantuvo contacto con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para conocer el seguimiento del tema por parte del gobierno argentino y señaló que un movimiento de grupos criminales puede enfrentar obstáculos por la presencia policial en las favelas.

PUEDES VER: Rusia admite tener contacto directo con Nicolás Maduro y poseer “varias obligaciones contractuales” con su régimen

lr.pe

¿Cuál fue el impacto del operativo policial en Río de Janeiro según el ministro del Interior de Uruguay?

El ministro Carlos Negro definió como “dramáticas” las imágenes del operativo en Río de Janeiro y afirmó que se trató de un episodio de “violencia indiscriminada”. Opinó que la acción ocurrió sin “objetivos claros” y advirtió que puede incluir víctimas inocentes.

Negro afirmó que el hecho sirve como referencia para evaluar qué políticas de seguridad deben aplicarse en Uruguay y cuáles deben evitarse. También aseguró que el gobierno tomó medidas preventivas y que la Policía ya actúa en zonas fronterizas bajo órdenes específicas.

Notas relacionadas
Estos 4 países de América Latina cuentan con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera 1.500 metros

Estos 4 países de América Latina cuentan con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera 1.500 metros

LEER MÁS
Uruguay abre paso al derecho a una ‘muerte digna’ en América Latina

Uruguay abre paso al derecho a una ‘muerte digna’ en América Latina

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

LEER MÁS
Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025