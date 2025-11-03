El gobierno de Uruguay reforzó la seguridad en la frontera con Brasil después del operativo policial en Río de Janeiro que dejó más de 130 muertos. El ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa, informó que existen órdenes de vigilancia estrictas: “Estamos abordando la problemática. Dentro de unos pocos días vamos a estar viajando a Brasil para tratar la situación con autoridades de la región", adelantó el ministro.

Negro expresó que las autoridades analizan el asunto en conjunto con otros gobiernos latinoamericanos. También señaló que el refuerzo de patrullajes ya está en marcha y que la Policía recibió instrucciones directas para custodiar la zona limítrofe: "La policía ya está tomando cartas en el asunto”, sentenció.

¿Qué advirtieron autoridades uruguayas sobre el riesgo de que la crisis de seguridad en Brasil impacte en Uruguay?

El senador del Partido Nacional Javier García planteó que el Poder Ejecutivo utilice al Ejército para asegurar la frontera. Indicó que la ley lo habilita y citó como antecedente la pandemia, cuando militares impidieron ingresos irregulares.

García basó su pedido en la posibilidad de fuga de bandas criminales desde Río de Janeiro y en un eventual efecto de contagio hacia Uruguay: “Esto que pasó en Río de Janeiro no se concentra solo allí", afirmó el senador. Asimismo, mencionó que la operación en Brasil no se limitaría a esa ciudad y sostuvo que el despliegue militar ya mostró eficacia en el pasado reciente.

El senador Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, también expresó respaldo a las medidas adicionales de control fronterizo. Comunicó que mantuvo contacto con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para conocer el seguimiento del tema por parte del gobierno argentino y señaló que un movimiento de grupos criminales puede enfrentar obstáculos por la presencia policial en las favelas.

¿Cuál fue el impacto del operativo policial en Río de Janeiro según el ministro del Interior de Uruguay?

El ministro Carlos Negro definió como “dramáticas” las imágenes del operativo en Río de Janeiro y afirmó que se trató de un episodio de “violencia indiscriminada”. Opinó que la acción ocurrió sin “objetivos claros” y advirtió que puede incluir víctimas inocentes.

Negro afirmó que el hecho sirve como referencia para evaluar qué políticas de seguridad deben aplicarse en Uruguay y cuáles deben evitarse. También aseguró que el gobierno tomó medidas preventivas y que la Policía ya actúa en zonas fronterizas bajo órdenes específicas.