Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos

Sheinbaum aseguró que su secretario de Economía ya está en pláticas con su homólogo estadounidense. | Foto: AFP

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, reveló que su gobierno busca realizar un acuerdo con Estados Unidos para evitar el arancel de 25% a los camiones importados, el cual fue anunciado recientemente por Donald Trump.

Estos impuestos, establecidos por motivos de seguridad nacional, entrarán en vigencia el 01 de noviembre de 2025 y afectarán especialmente a México, por lo que Sheinbaum buscará dialogar con Trump si fuera necesario.

México es el principal exportador de vehículos pesados a EE.UU.

"Vamos a buscar una acuerdo antes del 1 de noviembre", sostuvo Claudia Sheinbaum. La presidente agregó que su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en comunicación con su par estadounidense.

De acuerdo a la mandataria, este nuevo arancel del 25% afecta más a México, ya que son el mayor exportador de vehículos pesados a Estados Unidos, con 82,31% del mercado.

Claudia Sheinbaum señaló que también busca contactar a directivos de empresas del sector para explicarles los esfuerzos de su gobierno para evitar estos gravámenes.

En 2025, México ha vendido unos 78.283 camiones a EE.UU.

El anuncio realizado por Donald Trump no detalló cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones que provienen de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales: Canadá y México y la Unión Europea.

Según cifras brindadas por el Instituto Nacional de Estadística, cerca del 95% de los vehículos pesados armados en México son exportados a Estados Unidos.

Entre enero y agosto de 2025, México vendió unos 78.283 camiones a Estados Unidos. Aunque parezca una cifra alta, representa una caída de 25,83% respecto del mismo lapso de 2024.

Muchos analistas aseguran que esto se debe a las presiones comerciales de Estados Unidos. Cabe resaltar que Sheinbaum ha conseguido aplazar la imposición de otros aranceles de Estados Unidos, su principal socio comercial.