Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos
La presidente aseguró que México es el mayor exportador de vehículos pesados a Estados Unidos, por lo que el nuevo impuesto de Donald Trump impactará en gran medida al país.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum, reveló que su gobierno busca realizar un acuerdo con Estados Unidos para evitar el arancel de 25% a los camiones importados, el cual fue anunciado recientemente por Donald Trump.
Estos impuestos, establecidos por motivos de seguridad nacional, entrarán en vigencia el 01 de noviembre de 2025 y afectarán especialmente a México, por lo que Sheinbaum buscará dialogar con Trump si fuera necesario.
México es el principal exportador de vehículos pesados a EE.UU.
"Vamos a buscar una acuerdo antes del 1 de noviembre", sostuvo Claudia Sheinbaum. La presidente agregó que su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en comunicación con su par estadounidense.
De acuerdo a la mandataria, este nuevo arancel del 25% afecta más a México, ya que son el mayor exportador de vehículos pesados a Estados Unidos, con 82,31% del mercado.
Claudia Sheinbaum señaló que también busca contactar a directivos de empresas del sector para explicarles los esfuerzos de su gobierno para evitar estos gravámenes.
En 2025, México ha vendido unos 78.283 camiones a EE.UU.
El anuncio realizado por Donald Trump no detalló cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones que provienen de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales: Canadá y México y la Unión Europea.
Según cifras brindadas por el Instituto Nacional de Estadística, cerca del 95% de los vehículos pesados armados en México son exportados a Estados Unidos.
Entre enero y agosto de 2025, México vendió unos 78.283 camiones a Estados Unidos. Aunque parezca una cifra alta, representa una caída de 25,83% respecto del mismo lapso de 2024.
Muchos analistas aseguran que esto se debe a las presiones comerciales de Estados Unidos. Cabe resaltar que Sheinbaum ha conseguido aplazar la imposición de otros aranceles de Estados Unidos, su principal socio comercial.