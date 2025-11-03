Exigen renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum tras crimen contra alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Ciudadanos del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, exigieron la renuncia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien fue atacado a balazos el último sábado tras participar en un evento público.

Durante el recorrido fúnebre, que se extendió por cinco kilómetros desde la funeraria San José hasta la plaza principal de la ciudad, cientos de personas, entre familiares, amigos y simpatizantes del edil, acompañaron el cortejo en señal de duelo y protesta. A lo largo del trayecto, se escucharon consignas como "¡Fuera Claudia! ¡Claudia asesina! ¡Fuera Morena”.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sheinbaum condena muerte de alcalde

Sheinbaum condenó el asesinato del alcalde Carlos Manzo, al cual calificó como un acto "cobarde, vil y condenable". Durante su habitual conferencia matutina, manifestó su solidaridad con los familiares del edil y aseguró que el Gobierno Federal se encuentra colaborando activamente en las investigaciones.

Además, afirmó que se mantiene una coordinación estrecha con las autoridades locales, así como con los mandos del Ejército y de la Guardia Nacional, para reforzar la seguridad en la zona y respaldar a la población de Uruapan. “Ahora vamos a estar cerca de Michoacán; no están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país”, sostuvo.

“Hubiera sido el mejor presidente de México

Grecia Quiroz, esposa de Manzo, hizo un llamado a la ciudadanía de Uruapan para que mantenga viva la lucha que él emprendió. En medio del dolor, pidió a la población no rendirse ante el crimen organizado y exigió mayor presencia y apoyo del gobierno para enfrentar esta crisis de violencia.

“Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él (Manzo) le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos nuestra patria porque él hubiera sido el mejor presidente de México”, dijo frente al ataúd.

Durante su mensaje, también se dirigió a las madres y padres de familia y los instó a educar con firmeza a sus hijas e hijos, con el fin de alejarlos de las redes delictivas. Recordó que, más allá del dolor que enfrenta su familia, también hay una madre que hoy llora al sicario que fue abatido por los escoltas de su esposo, el mismo que participó en el atentado.

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum dice que México aún espera una disculpa de España por abusos durante la Conquista

El séptimo en lo que va del 2025

Manzo, quien contaba con protección desde diciembre del año pasado, se convirtió en el séptimo alcalde asesinado en lo que va del 2025 y el tercero en Michoacán. Su muerte no fue un hecho aislado: ese mismo día, en otro punto del estado, fueron asesinados Alejandro Torres Mora, sobrino del exlíder de las autodefensas Hipólito Mora, y su esposa, dentro de su propia casa.

Apenas unas semanas antes, también fue ejecutado Bernardo Bravo, productor de limones. Estos hechos reflejan una escalada de inseguridad en una zona que se ha vuelto un verdadero foco de conflicto y tensión. Todo esto ocurre mientras el Gobierno federal anunciaba hace poco que los homicidios dolosos en México disminuyeron en un 32%.