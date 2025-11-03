HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Exigen renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum tras crimen contra alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Carlos Manzo se convirtió en el séptimo alcalde asesinado en México en lo que va del año, luego de ser baleado durante un evento público por el Día de los Muertos.

Exigen renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum tras muerte de Carlos Manzo.
Exigen renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum tras muerte de Carlos Manzo. | AFP

Ciudadanos del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, exigieron la renuncia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien fue atacado a balazos el último sábado tras participar en un evento público.

Durante el recorrido fúnebre, que se extendió por cinco kilómetros desde la funeraria San José hasta la plaza principal de la ciudad, cientos de personas, entre familiares, amigos y simpatizantes del edil, acompañaron el cortejo en señal de duelo y protesta. A lo largo del trayecto, se escucharon consignas como "¡Fuera Claudia! ¡Claudia asesina! ¡Fuera Morena”.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum rechaza sanción de EE.UU. por cancelación de rutas aéreas y pide revisar la medida

lr.pe

Sheinbaum condena muerte de alcalde

Sheinbaum condenó el asesinato del alcalde Carlos Manzo, al cual calificó como un acto "cobarde, vil y condenable". Durante su habitual conferencia matutina, manifestó su solidaridad con los familiares del edil y aseguró que el Gobierno Federal se encuentra colaborando activamente en las investigaciones.

Además, afirmó que se mantiene una coordinación estrecha con las autoridades locales, así como con los mandos del Ejército y de la Guardia Nacional, para reforzar la seguridad en la zona y respaldar a la población de Uruapan. “Ahora vamos a estar cerca de Michoacán; no están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país”, sostuvo.

PUEDES VER: Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

lr.pe

“Hubiera sido el mejor presidente de México

Grecia Quiroz, esposa de Manzo, hizo un llamado a la ciudadanía de Uruapan para que mantenga viva la lucha que él emprendió. En medio del dolor, pidió a la población no rendirse ante el crimen organizado y exigió mayor presencia y apoyo del gobierno para enfrentar esta crisis de violencia.

“Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él (Manzo) le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos nuestra patria porque él hubiera sido el mejor presidente de México”, dijo frente al ataúd.

Durante su mensaje, también se dirigió a las madres y padres de familia y los instó a educar con firmeza a sus hijas e hijos, con el fin de alejarlos de las redes delictivas. Recordó que, más allá del dolor que enfrenta su familia, también hay una madre que hoy llora al sicario que fue abatido por los escoltas de su esposo, el mismo que participó en el atentado.

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum dice que México aún espera una disculpa de España por abusos durante la Conquista

lr.pe

El séptimo en lo que va del 2025

Manzo, quien contaba con protección desde diciembre del año pasado, se convirtió en el séptimo alcalde asesinado en lo que va del 2025 y el tercero en Michoacán. Su muerte no fue un hecho aislado: ese mismo día, en otro punto del estado, fueron asesinados Alejandro Torres Mora, sobrino del exlíder de las autodefensas Hipólito Mora, y su esposa, dentro de su propia casa.

Apenas unas semanas antes, también fue ejecutado Bernardo Bravo, productor de limones. Estos hechos reflejan una escalada de inseguridad en una zona que se ha vuelto un verdadero foco de conflicto y tensión. Todo esto ocurre mientras el Gobierno federal anunciaba hace poco que los homicidios dolosos en México disminuyeron en un 32%.

Notas relacionadas
Claudia Sheinbaum rechaza sanción de EE.UU. por cancelación de rutas aéreas y pide revisar la medida

Claudia Sheinbaum rechaza sanción de EE.UU. por cancelación de rutas aéreas y pide revisar la medida

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum dice que México aún espera una disculpa de España por abusos durante la Conquista

Claudia Sheinbaum dice que México aún espera una disculpa de España por abusos durante la Conquista

LEER MÁS
México: Coca-Cola reducirá 30% el azúcar en sus gaseosas tras acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum

México: Coca-Cola reducirá 30% el azúcar en sus gaseosas tras acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

LEER MÁS
Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025