Finlandia alerta sobre una 'nueva era de armas nucleares' tras anuncios de EE.UU. y pruebas rusas

Finalndia se unió a la alianza militar de la OTAN en 2023. | Foto: AFP

Finalndia se unió a la alianza militar de la OTAN en 2023. | Foto: AFP

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó que había comenzado una nueva era de armas nucleares, luego de que Estados Unidos anunciara que tenía previsto realizar nuevas pruebas atómicas.

El político de 57 años, quien se ha definido como un liberal internacional, manifestó que la lógica de la disuasión y la estabilidad estratégica entre las superpotencias están experimentando una transformación.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"La importancia de las armas nucleares ha ido en aumento"

"Hemos entrado en una nueva era de armas nucleares, en la que, lamentablemente, la importancia de estas armas ha ido en aumento", señaló Alexander Stubb en un discurso pronunciado en Helsinki, capital de Finlandia.

Recientemente, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos comenzaría a realizar pruebas con armas nucleares, argumentando que Rusia y China lo están haciendo, aunque Pekín ha desmentido estas afirmaciones.

No obstante, el mandatario republicano no aclaró si se refería a realizar explosiones nucleares, algo que no se ha llevado a cabo en Estados Unidos desde 1992.

El anuncio se produjo después de que Rusia afirmara haber probado un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear, el Burevestnik, y un dron submarino de propulsión nuclear y con capacidad nuclear.

Finlandia comparte frontera con Rusia

En la actualidad, no se tiene constancia de que ningún país, salvo Corea del Norte, haya llevado a cabo una detonación nuclear en décadas. Rusia y China no han realizado pruebas de este tipo desde 1990 y 1996, respectivamente.

Pese a esto, Donald Trump afirmó que Rusia y China han realizado pruebas subterráneas de armas nucleares que son desconocidas para el público y que Estados Unidos haría lo mismo.

"Cómo podemos construir juntos una fuerza disuasoria? ¿Cómo podemos controlar la escalada?", declaró Stubb, quien señaló que estas son preguntas que un país pequeño como Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, ahora debe considerar.

El país nórdico se unió a la alianza militar de la OTAN en 2023, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, abandonando así décadas de no alineación militar.